Украинцы смогут увидеть редкую микролуну: что следует знать об этом явлении

Чтобы увидеть микролуну, не нужны телескопы или другие приборы

В ночь с 13 на 14 апреля украинцы смогут увидеть на небе микролуну. Она будет выглядеть меньше и тусклее обычного, потому что будет находиться дальше всего от Земли.

Такое полнолуние случается лишь несколько раз в год и противоположно суперлуне. Об этом сообщает издание AP.

Микролуна — это астрономическое явление, которое происходит, когда полная Луна находится в апогее (дальнейшей точке) своей орбиты относительно Земли.

Луна вращается вокруг Земли не по идеально круговой, а по эллиптической орбите. Поэтому расстояние между Луной и Землей постоянно меняется.

Когда Луна в самой отдаленной точке (апогее), она находится примерно в 405,000 км от Земли. В перигее (ближайшей точке) это расстояние сокращается до примерно 363,000 км.

Из-за этой разницы в расстоянии Луна выглядит по-разному с Земли. Микролуна выглядит примерно на 14% меньше и на 30% тусклее, чем суперлуна.

Чтобы увидеть микролуну, не требуется телескоп или другие приборы. Просто выйдите на улицу в субботу вечером и посмотрите на небо. Лучше это делать там, где нет яркого городского освещения.

Астрономы говорят, что еще одна микролуна будет в мае. А уже осенью и зимой — в октябре, ноябре и декабре — можно будет наблюдать суперлуны, когда Луна будет выглядеть больше и ярче.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ученые заметили астероид размером с летящий к Земле небоскреб. Они рассказали, может ли он врезаться в планету.