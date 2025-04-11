Понравится даже детям. Как быстро и легко украсить пасхальные яйца без красок (видео)
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Кучу денег тратить не надо
В канун Пасхи в сети появляется немало тематических лайфхаков, которые могут облегчить подготовку к празднику. К примеру, есть способ ярко и недорого украсить яйца.
Интересным лайфхаком в Tik Tok поделилась Татьяна. Отмечается, что для того чтобы получить яркие пасхальные яйца без использования красок можно использовать салфетки.
"Декупаж писанок своими руками – попробуй и ты!" — говорится в подписи под видео.
На видео показано, что нужно взять сваренное яйцо, красивую салфетку и клей или яичный белок. Салфетку лучше выбирать с мелкими узорами, которые будет легче клеить на яйцо. Оно должно быть белым, потому что на темных яйцах рисунки будут выглядеть тускло.
Как украсить яйцо с помощью салфетки
Для начала нужное количество яиц нужно хорошо отмыть и сварить. На сухие яйца небольшой кисточкой нанести яичный белок или клей и приложить заранее вырезанный рисунок из салфетки. Сверху рисунок лучше перекрыть белком или клеем, чтобы он выглядел ярко.
Таким образом, можно украсить пасхальные яйца без использования красок, а если привлечь к процессу детей — получить интересное развлечение. Добавим, что для безопасности лучше использовать яичный белок или воду.
В комментариях под видео пользователи отметили, что клей, используемый автором, лучше не брать для декупажа, ведь он может быть токсичным.
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