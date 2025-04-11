Понравится даже детям. Как быстро и легко украсить пасхальные яйца без красок (видео)

Кучу денег тратить не надо

В канун Пасхи в сети появляется немало тематических лайфхаков, которые могут облегчить подготовку к празднику. К примеру, есть способ ярко и недорого украсить яйца.

Интересным лайфхаком в Tik Tok поделилась Татьяна. Отмечается, что для того чтобы получить яркие пасхальные яйца без использования красок можно использовать салфетки.

"Декупаж писанок своими руками – попробуй и ты!" — говорится в подписи под видео.

На видео показано, что нужно взять сваренное яйцо, красивую салфетку и клей или яичный белок. Салфетку лучше выбирать с мелкими узорами, которые будет легче клеить на яйцо. Оно должно быть белым, потому что на темных яйцах рисунки будут выглядеть тускло.

Как украсить яйцо с помощью салфетки

Для начала нужное количество яиц нужно хорошо отмыть и сварить. На сухие яйца небольшой кисточкой нанести яичный белок или клей и приложить заранее вырезанный рисунок из салфетки. Сверху рисунок лучше перекрыть белком или клеем, чтобы он выглядел ярко.

Декупаж яиц на Пасху

Декупаж яиц на Пасху

Таким образом, можно украсить пасхальные яйца без использования красок, а если привлечь к процессу детей — получить интересное развлечение. Добавим, что для безопасности лучше использовать яичный белок или воду.

В комментариях под видео пользователи отметили, что клей, используемый автором, лучше не брать для декупажа, ведь он может быть токсичным.

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