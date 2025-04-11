У Украины будут собственные Patriot? В правительстве заговорили о важных работах

Patriot – единственная установка, которая способна сбивать баллистические ракеты.

Украина работает над созданием собственной системы противовоздушной обороны (ПВО) вроде Patriot. Правительство и оборонный сектор ведут переговоры с западными партнерами по этому поводу.

Об этом сообщил министр по стратегическим отраслям промышленности Украины Герман Сметанин во время конференции о результатах работы ВПК в 2024 году, передает РБК-Украина. Отмечается, что в настоящее время Patriot — единственная установка, способная сбивать баллистические ракеты России.

"Пока аналогов на территории Украины ракетным комплексам ПВО Patriot нет, но наша оборонка имеет соответствующий проект и мы над ним работаем", — подчеркнул Сметанин.

По его словам, Украина также ведет переговоры с другими странами мира, которые могут производить Patriot. Киев договаривается о частичной локализации.

"У Америки есть партнеры, совместно с которыми производит данные комплексы. У нас был ряд переговоров с производителями аналогов, в том числе Patriot, относительно частичной локализации производства данных систем на территории Украины. Ведутся такие переговоры, идет активная работа", — добавил Сметанин.

Что известно о Patriot

Patriot– это американский зенитный ракетный комплекс. В состав которого входят радиолокационная станция, пункт управления, пусковые установки, ракеты и другое вспомогательное эксплуатационное оборудование. Patriot успешно сбивает тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты.

Недостатком Patriot считается то, что для его работы нужен специальный спутник, находящийся на орбите. Он должен передавать координаты ракеты и траекторию ее полета на локационную станцию комплекса.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что следует знать о ракетах "Искандер", которые Россия применяет для ударов по Украине.