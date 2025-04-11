У Богдана Кротевича "забрали" награду от Зеленского: в НГУ объяснили ситуацию

Пока имя "азовца" не появилось в списке

Эксначальник штаба 12-й бригады спецназначения "Азов" Богдан Кротевич заявил, что его фамилия исчезла из указа президента о награждении орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени. В Нацгвардии прокомментировали данную ситуацию.

Как написал военный на своем Telegram-канале, пока он находился на службе, командир бригады подавал его на награду и процедура была продолжительной и бюрократической.

Спустя 4 месяца президент подписал указ о его награждении. 9 апреля 2025 года его друг "Калина", заместитель командира бригады, прислал ему скриншот с официального сайта президента, на котором Кротевич был в списке награжденных. Однако уже на следующий день из указа его фамилия исчезла.

"Почему так произошло? Возможно, из-за моей четкой позиции по замене главнокомандующего. Хотя, если честно, других причин я просто не вижу. Но еще раз я убедился — в этой системе еще очень многое нужно менять", — отметил Кротевич.

Он добавил, что, вероятно, в Офисе президента есть человек, у которого есть полномочия менять указы без согласования с Владимиром Зеленским.

Эксначальник штаба предположил, что для этого создается новый текст указа, в котором могут менять фамилии, одновременно добавляя или убирая людей в соответствии с собственными предпочтениями.

"Я почти уверен, что сам президент не давал указания убирать меня из указа, это было бы странно", — отметил "азовец".

Реакция НГУ

В Нацгвардии сразу отреагировали на скандал. В посте отметили, что иногда в процессе подготовки документов могут возникать технические ошибки. Аналогичная ситуация произошла с представлением на награду Богдану Кротевичу.

"В кратчайшие сроки неточности были исправлены, обновленное представление на награждение уже направлено в Офис Президента Украины для дальнейшего рассмотрения и принятия соответствующего решения", — написали в НГУ.

Следует заметить, что пока имя "азовца" не появилось в списке.

Скриншот из указа президента за 9 апреля

Что было раньше

9 апреля Кротевич в интервью для The Guardian призвал главнокомандующего ВСУ Александра Сырского подать в отставку, поскольку считал, что у него нет необходимого стратегического видения и рискует жизнями украинских солдат, давая "почти преступные" приказы.

Ранее "Телеграф" писал, кто такой Богдан Кротевич и чем запомнился в "Азове". "Тавр" отдал 10 лет службе в армии и ушел с поста в феврале 2025 года.