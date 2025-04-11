Зеленский ввел санкции против ряда российских медиа и пропагандистов: детали

Российские пропагандисты получили новые санкции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №229/2025, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны от 11 апреля о введении персональных специальных экономических и других ограничительных санкций против ряда российских физических лиц. Санкции коснулись, прежде всего, представителей информационной сферы и российских пропагандистов.

Об этом говорится в документе, обнародованном на сайте главы государства. В список попали сотрудники медиахолдинга "Ньюс Медиа", контролирующего ряд информационных площадок, в том числе Life, Mash, SHOT и Super. Также ограничения наложены на информационные ресурсы News Front, Правда.ру и известных военкоров — Александра Сладкова и Станислава Смагина, систематически распространяющих антиукраинские нарративы и оправдывающие агрессию РФ.

Согласно тексту указа реализацию санкций будут обеспечивать Кабинет Министров Украины, Служба безопасности Украины, Национальный банк и Комиссия государственных наград и геральдики при Президенте. Они должны не только выполнить ограничительные меры, но и проводить постоянный мониторинг их эффективности.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать международных партнеров — в частности, органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран — о введении санкций, а также инициировать внедрение аналогичных мер со стороны союзников.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что в настоящее время уровень соблюдения западных санкций против России остается крайне низким. В то же время их влияние можно существенно усилить, если сосредоточить усилия на настоящем исполнении ограничений — прежде всего, нанеся удар по российскому "теневому флоту", занимающемуся транспортировкой нефти.