Фронтовые "Супер Марио": волонтеры на Полтавщине собирают роботизированные платформы для ВСУ

Энтузиасты помогают военным доставлять боеприпасы и стройматериалы в труднодоступные места

В Полтавской области команда изобретателей разработала универсальную наземную логистическую платформу, способную помочь украинским военным в наступлении и обороне. Полноприводная платформа незаменима для перевозки в труднодоступные места гуманитарных грузов, материалов для строительства укрытий, запчастей к технике, боеприпасов, а также для эвакуации раненых.

Как возникла идея создать такую платформу, откуда брали детали для нее, какие еще функции она способна выполнять? Об этом и не только "Телеграфу" рассказал депутат Лохвицкого горсовета Олег Карабка.

Эвакуирует своих и уничтожает оккупантов

"Я своего бойца недавно потерял, потому что не было у нас такого устройства. А вынести раненого мы с побратимом не смогли", — объяснил Олегу знакомый военнослужащий, насколько нужна на войне такая техника. И эти слова стимулируют волонтеров из Лохвицы работать без выходных и отпусков, совершенствуя свое устройство.

Его можно использовать для разминирования территорий, а также в качестве наземного "камикадзе" — устройство легко берет на борт 500 килограммов взрывчатки. Сейчас разработчики трудятся над тем, чтобы оснастить платформу манипулятором, и тогда можно будет вывозить на ней тела погибших.

Одновременно думают над тем, как лучше приладить турель для пулемета большого калибра, небольшой пушки или ракет. Установка обеспечивает движение оружия в горизонтальной и вертикальной плоскостях и позволяет вести круговой или секторный обстрел.

Платформу поменьше назвали "Марио", побольше — "Супер Марио"

Как показали эксперименты, платформа может тащить до пяти тонн груза. Еще одно из ее назначений — эвакуация поврежденных транспортных средств из труднодоступных и опасных мест.

Максимальное расстояние для управления такими устройствами – 20 км, а разгонять платформу можно почти до 30 км/ч. При максимальной загрузке роботизированная система может работать четыре часа подряд.

Платформу поменьше назвали "Марио", побольше — "Супер Марио", как братьев из культовой видеоигры. Ведь ими действительно управляют с помощью джойстика. Видеосигнал используют аналогичный тем, что и в FPV-дронах.

Вес изделий — 170—180 килограммов.

Резали, пилили, сваривали заново

— Идея заимствована, – не скрывает Олег Карабка. – Мы с товарищами подсмотрели ее в интернете. Но усовершенствовали и, прислушиваясь к замечаниям военных, продолжаем модернизировать. Наша фишка – поворотно-переломный механизм, который соединяет две платформы. Он свободно вращается и придает маневренность и проходимость изделию, ведь при этом все четыре колеса при любых условиях имеют сцепление с землей.

В ходе работы над платформами конструкторам пришлось попотеть: то не устраивала скорость поворотного механизма, то прочность. Только над усовершенствованием этой важной детали они морочились полгода. Разрезали, пилили, сваривали заново… Но в конце концов она получилась идеальной.

— На платформах стоят современные двигатели из электротрициклов и качественные аккумуляторы мощностью 3 киловатта, — дает характеристику технической составляющей Олег. – Их можно заряжать как от обычной розетки, так и от генератора, портативной зарядной станции EcoFlow. Половина электроники – китайская, половина – украинская. При установке электроники было много проблем, что-то приходилось заменять, что-то оставляли.

Пульт управления, драйверы для двигателей, разные преобразователи работают на разных напряжениях.

— С самого начала мы задумали собирать платформы из доступных деталей, которые можно было бы легко заменить. Скажем, шаровые опоры взяли от старых "Жигулей". А вот металлические колеса с резиновыми вставками сделаны преимущественно из того, что нашли в металлоломе или в домашнем хламе. На колеса поставили диски, сделанные из старых борон — там такой крепкий металл, что из него сначала мы даже плитоноски для бронежилетов изготовляли. Кое-что из железа прикупили, — рассказывает депутат.

Кстати, о колесах. Сначала лохвицкие умельцы поставили резиновые, в которые закачивали воздух, но военные их забраковали – на фронте это непрактично, они легко пробиваются. Ведь логистические платформы должны быть вездеходными, там, где они используются, много воронок от снарядов, поваленных деревьев. Конструкторы-самоучки занялись разработкой новых, и сейчас платформы ездят на колесах из листового металла.

Впрочем, за изготовление нужных военным роботизированных платформ взялись не дилетанты. Все причастные к их созданию имеют инженерное или IT-образование, опыт конструирования техники и ее модернизации, занимались гонками по бездорожью. Кроме Олега Карабки, это Константин Голинко и Юрий Дейкало. Периодически к ним еще кто-нибудь приcоединяется. А финансовую поддержку обеспечивает предприниматель Роман Резник.

Константин Голинко и Олег Карабко управляют роботизированными платформами

Процентов на 10 потребности удается покрывать за счет донатов. Изготовление одной платформы обходится почти в 200 тысяч гривен.

После основной работы мужчины собираются в гараже одного из них и до поздней ночи мудрят над своим детищем. Там же проводят и выходные, и отпуска.

Военная техника пригодится в мирных целях

— Мы активно помогаем фронту с начала широкомасштабной войны, – продолжает Олег Карабка. — Сначала передавали продукты, медицинские аптечки, портативные зарядные станции, старлинки, автомобили… Даже собирали FPV-дроны. А затем, учитывая запросы военнослужащих, занялись изготовлением платформ.

В настоящее время лохвицкие волонтеры передали на фронт две платформы: одна из них выполняет свои функции на Донецком направлении, другая на Сумском. Еще две почти готовы, и еще на пару ожидают детали.

Платформа может тащить до пяти тонн груза

— Но ведь это так мало… Единичные изделия не делают погоды на фронте, — вырывается у меня. — Не планируете ли вы запустить эту технику в серийное производство?

— Есть очень много заказов от военных, не меньше чем на сотню штук, — говорит Олег Карабка. — Но нам не хватает человеческого и финансового ресурса. Сегодня наша максимальная мощность – одна-две платформы в месяц. Кстати, на первые две мы потратили три месяца. Когда изделие будет доведено до совершенства, тогда можно предлагать его в масштабное производство.

Общаемся с другими энтузиастами, работающими в этом направлении, обмениваемся идеями. Надеюсь, получим в итоге общий качественный результат.

В свое время мы начали заниматься платформами, узнав, что их производят кустарным способом. Возможно, и после этой статьи кто-нибудь захочет присоединиться к помощи нашей армии…

— А не думали над тем, чтобы использовать такие платформы в мирных целях?

— Мы работаем на победу, и уже сейчас думаем, где эта техника пригодится в мирной жизни. Она может таскать тракторные прицепы, например, или косилки.

P. S. Для постоянных сборов: 4149 4993 7663 5304 (ПриватБанк).

Фото, видео — "Общественное Полтава", Faceboock Олега Карабки