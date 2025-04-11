Трагедия в Одессе: к супругам пришел знакомый и взорвал гранату

На месте преступления работают полиция и взрывотехники

В Одессе, в Пересыпском районе, прогремел взрыв ночью 11 апреля. Как выяснилось впоследствии, мужчина получил гранату и выдернул чеку.

Как сообщили в полиции Одесчины, в результате инцидента пострадали 3 человека.

По информации правоохранителей, к супругам пришел в гости знакомый, который и принес опасный предмет.

Одессит, который вызвал взрыв, получил травму ноги и был госпитализирован. Супруги также были доставлены в больницу для осмотра, однако их травмы оказались несерьезными.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Специалисты осуществляют тщательный осмотр дома на наличие других взрывоопасных предметов. Полиция также проводит опрос свидетелей и собирает доказательства для установления всех обстоятельств происшествия.

Согласно предварительной информации, причиной инцидента стало неосторожное обращение со взрывчатыми предметами. Решается вопрос о внесении этого события в Единый реестр досудебных расследований.

Фото: Отдел коммуникации полиции Одесщины Фото: Отдел коммуникации полиции Одесщины Фото: Отдел коммуникации полиции Одесщины Фото: Отдел коммуникации полиции Одесщины Фото: Отдел коммуникации полиции Одесщины Фото: Отдел коммуникации полиции Одесщины Фото: Отдел коммуникации полиции Одесщины Фото: Отдел коммуникации полиции Одесщины

Ранее "Телеграф" сообщал, что мужчина взорвал гранату в отеле Львова. В результате взрыва мужчина получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.