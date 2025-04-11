Против скандальной экс-главы МСЭК Крупы возбудили дело еще и в Польше: что она натворила

Новые детали по делу Татьяны Крупы

Против Татьяны Крупы, бывшей главы Хмельницкой МСЭК, возбуждено уголовное дело в Польше — ее обвиняют в отмывании денег. Дело уже передали украинским следователям для дальнейшей работы.

Оказалось, что Крупа с семьей больше двух лет вывозили большие суммы денег из Украины и клали их на счета в польских банках. Об этом говорится в судебном постановлении, которое появилось в реестре.

Как указано в документах дела, Татьяна Крупа и ее родственники перевозили деньги за границу с мая 2022 по октябрь 2024 года. Они продолжали это делать даже после того, как Крупе объявили подозрение в незаконном обогащении в Украине.

Находясь в разных городах Польши – Кракове, Вроцлаве и Щецине – они вносили деньги на банковские счета. Затем эти средства переводили дальше на счета в Швейцарии и США.

Во время обыска в доме Татьяны Крупы 3 октября 2024 года следователи обнаружили не только наличные деньги, но и документ о зачислении большой суммы на ее счет в польском банке. Речь идет о 590 тысячах долларов (более 21,5 миллиона гривен), которые положили на счет в банке "Pekao" еще в октябре 2022 года.

Следователи также обнаружили, что у Крупы и ее родственников есть счета не только в Польше, но и в Австрии. Теперь правоохранители планируют обратиться в эти страны за помощью, чтобы получить полную информацию обо всех счетах и операциях.

Что известно о деле экс-главы Хмельницкой МСЭК Татьяны Крупы

Татьяна Крупа попала в центр коррупционного скандала осенью 2024 года. Во время обысков в ее доме правоохранители нашли более 6 миллионов долларов наличными, которые были спрятаны в мебели.

Следствие установило, что она вместе с сыном Александром, руководившим областным Пенсионным фондом, создали схему незаконного заработка. Крупа помогала оформлять инвалидность более 50 прокурорам Хмельницкой области, что давало им право на государственные пенсии.

7 октября 2024 Печерский суд в Киеве отправил Крупу под стражу с возможностью внести залог в размере более 500 миллионов гривен. Она не внесла залога и осталась в СИЗО.

На судебных заседаниях Крупа отрицала свою вину. Она пояснила, что большая часть найденных денег принадлежит другим людям, в частности, ее мужу Владимиру Крупе. Он ранее возглавлял управление Государственной аудиторской службы в Хмельницкой области.

Кроме того, "Телеграф" писал, что Крупа записала на свою невестку роскошный автомобиль Mercedes-Benz GLE 400 E 2024 года выпуска стоимостью около 100 тысяч евро. Он не был указан ни в одной декларации