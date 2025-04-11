"Это меняет всю картину": Чалый объяснил, как Украине помогут пленные китайцы

Путин без Китая и с ним — это две разные войны

Взятие в плен участвовавший в войне в Украине солдат Китая — это дипломатически важный момент. Ведь добиться от Китая полного отказа в союзничестве России невозможно, но получить гарантию не ввязывания в войну напрямую возможно.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил украинский политик, дипломат, общественный деятель Валерий Чалый. По его словам, благодаря китайским пленникам Украина получила ценный рычаг влияния.

"Китай — это бомба. Бомба, которая еще не разорвалась до конца. Мы получили огромный рычаг влияния на Китай… Украинские бойцы, захватившие этих пленников, просто молодцы, герои. Они сделали для внешней политики больше, чем дипломаты за полгода нашей работы с Китаем", — говорит Чалый.

Он подчеркивает, что все подробности захвата китайских пленных в большинстве своем неправда. Ведь следует понимать, насколько это большое событие для дипломатии и войны в целом. По мнению Чалого, когда на фронте происходят события похожего масштаба, сразу же разворачивается дипломатическая операция.

"В этом случае это актив Украины, то есть мы получили огромный рычаг влияния на Китай. Есть разные варианты как это использовать. Видимо, эти пирожки были настолько горячими, что разыграть эту карту непосредственно в отношениях с Пекином было сложно", — объясняет Чалый.

По его словам, Украина выбирает как можно более выгодный способ получить не то чтобы поддержку от Китая, а хотя бы какое-то торможение в помощи России. Ведь глава России Владимир Путин изрядно рассчитывает на помощь Поднебесной. Однако роль США в этом вопросе тоже велика, ведь Вашингтон и Пекин всегда конкурировали на рынке, а появление последнего в войне, которую президент США Дональд Трамп хочет остановить, может оказать определенное влияние.

" Путин без Китая и с ним — это две разные войны. Кардинально разные", — говорит Чалый.

По мнению политика, Китай сразу же закроет все вопросы своего солдата, уверяя, что это не гражданин Поднебесной, он не служил и тому подобное. То есть, они максимально не захотят публичного вмешательства в войну России и Украины. В то же время Чалый добавляет, что есть два более или менее реалистичных варианта, как военный Китая оказался на фронте. Первый — он мог приехать вместе с силами специальных операций и присоединиться к войне, а второй — приехал во время сопровождения груза на восток Украины.

"Китай продолжает экономическую деятельность, поставляет России товары двойного назначения — это для нас катастрофа. Таким образом, Китай не только дает Путину возможность воевать, он еще показывает, что Путин может не проиграть", — говорит Чалый.

Он объясняет, что прямое вмешательство Китая в войну затянет ее еще больше, а этого не хочет ни Украина, ни США. Поэтому скорее всего китайских военнопленных используют на дипломатическом поле, чтобы получить гарантии от Поднебесной не вмешиваться в конфликт напрямую.

"Мы видим, как политически они (Китай — Ред.) на стороне России. Если они начнут так вот через Северную Корею что-то поставлять на фронт, это нам затянет войну намного. Поэтому сейчас вступила дипломатия, я надеюсь, что мы с этого получим максимум и это сблизит нас с администрацией Дональда Трампа", — сказал Чалый.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Пекин остро ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о китайских пленных.