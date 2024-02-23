В Китае создали новый хэтчбек с запасом хода 420 км за $13 тысяч: подробности и фото

Хэтчбек может уничтожить конкурентов по ДВС

В Китае наконец-то начали продавать хэтчбек BYD Dolphin Honor Edition, который наделал много шума. Производитель обещал существенный запас хода по приемлемой цене.

Теперь, когда автомобиль официально вышел на рынке, подтверждено, что у него есть запас хода 420 км и электродвигатель мощностью 70 кВт. Также будет версия с меньшей батареей – ее запас хода составляет 302 км. Стартовая цена за такую версию – 13 800 долларов. Об этом пишет CNC.

Как известно, китайский концерн BYD решил убрать конкурентов, объявив ценовую войну бензиновым автомобилям. BYD Dolphin 2024 модельного года станет одним из тех электрокаров, которые призваны это сделать.

BYD Dolphin Honor Edition 2024 года: какие изменения произошли

По сравнению с предшественником, хэтчбек BYD Dolphin 2024 получил новый цвет кузова и немного изменен дизайн. По размерам он не поменялся.

В салоне видим очень схожий дизайн с предшественником. В этом хэтчбеке есть вентилируемые передние сиденья, новый зарядный порт Type-C и панель для беспроводной зарядки телефонов. BYD Dolphin 2024 также оснащен встроенной системой ETC. Это функция автоматической оплаты проезда по платным дорогам. Для оплаты даже не нужно останавливаться.

Также здесь установлен тот же вращающийся 12,8-дюймовый экран. Приборная панель — цифровая, она имеет диагональ в 5 дюймов.

Из самых больших новшеств стоит отметить заднюю подвеску. BYD Dolphin Honor Edition имеет независимую систему подвески, которая должна сделать вождение более комфортным (в прошлом многие водители жаловались на эту проблему).

Также в BYD Dolphin Honor Edition установлен новый двигатель. Здесь есть 2 варианта — на 70 и 130 кВт с 2 вариантами аккумуляторов — на 32 кВт⋅ч и 45 кВт⋅ч. Также обещают добавить вариант с 60-киловаттной батареей. Она должна обеспечить автомобильный запас хода в 520 километров.

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