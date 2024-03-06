Теперь это еще и электрокар: Dodge представил восьмое поколение культовой модели (фото)

Модель представлена в двух кузовах, а ее дизайн совмещен со стилем 60-х гг. и современными технологиями.

Компания Dodge официально представила восьмое поколение знаменитой модели Charger. Обновленный вариант культового автомобиля будет иметь два кузова, а также несколько силовых установок – и бензиновых, и электрических.

Детали по поводу нового Dodge Charger опубликовали на официальном сайте американского автопроизводителя. Отмечается, что производство этого маслкара стартует летом 2024 года, а в продажу он поступит в конце 2024-го. Обновленная модель будет доступна в кузовах седан и купе.

Что представляет собой новый Dodge Charger

Так, обновленная версия этой модели заменит в линейке Dodge Challenger. Dodge Charger выполнена в стилистике этой модели 1968 года, ведь она имеет удлиненный капот и узкие фары. Оптика авто светодиодная, а в капоте есть воздухозаборники. Базовая версия Dodge Charger R/T получила 18-дюймовые диски, а топовый вариант Scat Pack – 20-дюймовые. Что касается размеров, то он гораздо больше своего предшественника.

Dodge Charger

В салоне есть виртуальная приборная панель и 12,3-дюймовый тачскрин. Подсветка может изменять цвет — доступны 64 разных оттенка. Среди опций есть камеры кругового обзора и проекция на лобовое стекло. Салон Dodge Charger стал просторнее, а объем багажника составляет 643 л в обычном состоянии и 1056 л – со сложенными задними сиденьями. Также электрокар имеет 42-литровый багажник спереди.

Салон Dodge Charger

Электрическая модификация, в свою очередь, будет называться Dodge Charger Daytona. Эта модель получила несколько силовых установок мощностью 496 и 670 лошадиных сил. Оба варианта двухмоторны и полноприводны. Запас хода – от 418 до 510 км в зависимости от исполнения. Разгон до 100 км/ч занимает 4,7 секунды, спринт на четверть мили (402 м) – 13,1 с, а максимальная скорость – 220 км/ч.

Электрокар Dodge Charger

Электромобиль Dodge Charger получит специальный синтезатор, создающий звук V8. Также у спорткара будут несколько различных режимов езды, среди которых дрифтовой.

Ранее сообщалось, что другие версии в линейке не появится. Теперь стало известно, что бензиновый ДВС тоже будет предложен покупателям. Впрочем, не классический V8, а рядный 6-цилиндровый двигатель объемом 3 литра в вариантах форсирования на 420 и 550 сил.

Цена нового Dodge Charge пока неизвестна. Вероятно, стоимость будет колебаться от 35 до 50 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что японцы выпустили уникальное авто, которое извне напоминает Dodge Challenger. Это четырехдверный хэтчбек, сочетающий в себе элементы агрессивного автомобиля, но был создан на базе Civic Hatchback.