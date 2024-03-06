Тепер це ще й електрокар: Dodge презентував восьме покоління культової моделі (фото)

Модель представлена в двох кузовах, а її дизайн поєднаний зі стилем 60-х рр і сучасними технологіями

Компанія Dodge офіційно представила восьме покоління знаменитої моделі Charger. Оновлений варіант культового автомобіля матиме два кузова, а також декілька силових установок — і бензинових, і електричних.

Деталі щодо нового Dodge Charger опублікували на офіційному сайті американського автовиробника. Зазначається, що виробництво цього маслкара стартує влітку 2024 року, а в продаж він надійде наприкінці 2024-го. Оновлена модель буде доступна в кузовах купе та седан.

Що являє собою новий Dodge Charger

Так, оновлена версія цієї моделі замінить у лінійці Dodge Challenger. Dodge Charger виконаний у стилістиці цієї моделі 1968 року, адже вона має подовжений капот та вузенькі фари. Оптика авто світлодіодна, а в капоті є повітрозабірники. Базова версія Dodge Charger R/T отримала 18-дюймові диски, а топовий варіант Scat Pack — 20-дюймові. Щодо розмірів, то він значно більше за свого попередника.

Dodge Charger

Щодо салону, то всередині є віртуальна приладова панель та 12,3-дюймовий тачскрин. Підсвічування може змінювати колір — доступні 64 різні відтінки. Серед опцій є камери кругового огляду та проекція на лобове скло. Салон Dodge Charger став просторішим, а об'єм багажника становить 643 л у звичайному стані та 1056 л – зі складеними задніми сидіннями. Також електрокар має 42-літровий багажник спереду.

Салон Dodge Charger

Електрична модифікація, своєю чергою, матиме назву Dodge Charger Daytona. Ця модель отримала кілька силових установок потужністю 496 та 670 кінських сил. Обидва варіанти двомоторні та повнопривідні. Запас ходу – від 418 до 510 км залежно від виконання. Розгін до 100 км/год займає 4,7 секунди, спринт на чверть милі (402 м) — 13,1 с, а максимальна швидкість — 220 км/год.

Електрокар Dodge Charger

Електромобіль Dodge Charger отримає спеціальний синтезатор, який створюватиме звук V8. Також спорткар матиме кілька різних режимів їзди, серед яких дрифтовий.

Раніше повідомлялося, що інших версій у лінійці не з'явиться. Тепер стало відомо, що бензиновий ДВP теж запропонують покупцям. Утім, не класичний V8, а рядний 6-циліндровий двигун об'ємом 3 літри у варіантах форсування на 420 і 550 сил.

Ціна нового Dodge Charge поки невідома. Ймовірно, вартість коливатиметься від 35 до 50 тисяч доларів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що японці випустили унікальне авто, яке ззовні нагадує Dodge Challenger. Це чотиридверний хетчбек, який поєднує в собі елементи брутального авто, але був створений на базі Civic Hatchback.