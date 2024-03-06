Страховать авто в Украине станет гораздо дороже: к чему еще готовиться украинским водителям

Однако в проекте Закона есть и положительные моменты

Закон "Об ОСГПО" уже устарел, ведь его приняли еще 2 десятилетия назад. Поэтому депутаты Верховной рады предлагают осовременить его, чтобы он мог отвечать текущим условиям.

Народные депутаты уже приняли в первом чтении проект Закона об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Далее он прошел утверждение Минюста, Минздрава, Госпогранслужбы и других государственных учреждений. Если народные избранники примут этот закон за основу и в целом, то для украинских водителей кое-что изменится в сфере страхования. Рассказываем, к чему нужно готовиться, прежде всего.

Изменения в законе о страховании: список

По сути закон призван ускорить и облегчить процедуру получения выплат в случае наступления страхового случая. Также это снизит трудности в финансовом и эмоциональном плане, ведь участники ДТП получат компенсации быстрее.

Кроме того, все случаи ДТП будут регулироваться напрямую. То есть, пострадавший в ДТП должен обращаться напрямую к страховому агенту. А страховые компании в свою очередь избавят полисы от франшизы. Это сделает страховую систему более понятной для украинских водителей.

Среди минусов один очевидный — цены на полисы изменятся, и не в сторону уменьшения. Однако страховые выплаты тоже увеличатся. Принцип свободного ценообразования также не будет способствовать удешевлению страхования. И именно это, как ожидают в Верховной Раде, улучшит качество предоставления услуг.

Есть и хорошие новости — теперь при расчете страховых выплат не будет учитываться износ транспортных средств. То есть владельцам подержанных ТС теперь не нужно будет тратить собственные деньги на ремонт авто.

Как изменится размер страховых выплат

Если закон примут, то максимальные страховые суммы значительно повысятся — вплоть до европейских стандартов. Впрочем, это будет происходить постепенно. Ожидается, что защита прав пострадавших в ДТП таким образом значительно улучшится. И если раньше выплаты нужно было ждать в некоторых случаях даже пару лет, то в будущем максимально это займет несколько месяцев.

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