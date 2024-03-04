Как сохранить автомобиль в случае разбитой дороги: действенные советы водителям

Пострадать в машине в случае неправильной езды может многое

Плохие дороги, к сожалению, явление в Украине достаточно распространено. И хотя в последнее время ситуация несколько улучшилась, все равно на 100% они не стали идеальными, а иногда есть дорожные отрезки, которые лучше вообще обходить. Впрочем, если вы уже попали на такую дорогу, нужно быть крайне осторожным.

О том, что будет в случае наезда в яму и как правильно управлять автомобилем на плохой дороге, говорится в материале РБК-Украина. Конечно, на то, как вы проедете яму или какой-нибудь плохой отрезок на дороге, влияет сам автомобиль, а именно: диаметр колес, высота профиля шин, давления в них, загрузка автомобиля и скорость, с которой он едет. То же можно сказать и о выбоине — насколько она глубока и каков ее размер.

Что может пострадать в автомобиле в случае наезда на яму

Если вы все же въехали в яму, то наибольший удар на себя возьмет шина или две шины одного борта. Если удар был достаточно сильным, то пострадать может и колесный диск. Если он легкосплавный, то обот его ломается и нуждается в сварочных работах.

Также могут возникнуть проблемы с подвеской. Если это все же произошло, то здесь могут погнуться рычаги, развалиться шарниры, а может даже и улететь колесо.

Как правильно управлять авто на плохой дороге

На незнакомой дороге не превышайте скорость, чтобы вы успели увидеть яму или какую-нибудь выбоину. Не нужно тормозить в момент въезда в яму, потому что повреждение шины будет гарантировано. Это нужно делать в нескольких метрах. После этого нужно отпустить педаль и дать передку машины подняться, а пружинам подвески – расправиться. Будьте осторожны в момент маневрирования авто, так как перераспределение масс дополнительно нагружает ходовую в момент встречи с выбоиной.

Важную роль играет и давление в шинах, которое должно быть немного выше обычного – 0,2-0,3 атм. Ну и конечно, заранее позаботьтесь о прокладке маршрута. Конечно, хочется всегда быстрее объехать пробку или просто добраться до пункта назначения, но в таком случае можно столкнуться с плохой дорогой, которая принесет вам кучу проблем. Получить информацию о качестве незнакомого пути можно на специализированных сайтах или в локальных группах соцсетей.

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