Страхувати авто в Україні стане значно дорожче: до чого ще готуватись українським водіям

Проте в проєкті Закону є і позитивні моменти

Закон "Про ОСЦПВ" уже застарів, адже його ухвалили ще 2 десятиліття тому. Тому депутати Верховної ради пропонують осучаснити його, щоб він міг відповідати поточним умовам.

Народні депутати уже прийняли в першому читанні проєкт Закону про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Далі він пройшов затвердження Мінюсту, МОЗ, Держприкордонслужби та інших державних установ. Якщо народні обранці приймуть цей закон за основу і в цілому, для українських водіїв дещо зміниться у сфері страхування. Розповідаємо, до чого потрібно готуватися перш за все.

Зміни у законі про страхування: перелік

По суті, закон покликаний пришвидшити та полегшити процедуру отримання виплат у разі настання страхового випадку. Також це зменшить труднощі в фінансовому та емоційному плані, адже учасники ДТП отримають компенсації швидше.

Крім того, усі випадки ДТП будуть врегульовуватись напряму. Тобто постраждалий у ДТП має звертатися напряму до страхового агента. А страхові компанії своєю чергою, позбавлять поліси від франшизи. Це зробить страхову систему зрозумілішою для українських водіїв.

Серед мінусів є один очевидний — ціни на поліси зміняться, і не в бік зменшення. Проте страхові виплати також збільшаться. Принцип вільного ціноутворення також не буде сприяти здешевленню послуг страхування. Та саме це, як очікують у Верховній Раді, поліпшить якість надання послуг.

Та є і хороші новини — тепер при розрахунку страхових виплат не будуть враховуватись знос транспортних засобів. Тобто власникам старих ТЗ тепер не потрібно буде витрачати власні гроші на ремонт авто.

Як зміниться розмір страхових виплат

Якщо закон приймуть, то максимальні страхові суми значно підвищаться — аж до європейських стандартів. Втім, це відбуватиметься поступово. Очікується, що захист прав постраждалих у ДТП таким чином значно покращиться. І якщо раніше на виплати потрібно було чекати у деяких випадках навіть кілька років, то у майбутньому максимально це займе кілька місяців.

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