Безопасно и не стянут лишнего с кошелька: водителям рассказали, как выбрать хороший автосервис

Хорошее СТО – долголетие во время эксплуатации автомобиля

Любому водителю так или иначе приходится периодически посещать автосервис. Причиной этого может быть как незначительная поломка, так и плановый техосмотр. Впрочем, все ли автомобилисты ездят "по адресу".

Как известно, работа мастера на СТО напрямую связана с вашей безопасностью. Если что-то им будет сделано неправильно, то можно ожидать "сюрпризов". Важно и то, что с вас могут "содрать" лишние деньги или предложить процедуру для вашего авто, в которой оно вообще не нуждается и уже тогда, соответственно, "содрать" лишние деньги. Чтобы этого не произошло, водителю нужно выбрать наиболее эффективное СТО — и по ремонту, и по цене.

На что нужно обратить внимание при выборе автосервиса

Как говорится в материале РБК-Украина, первое, на что нужно обратить внимание при выборе СТО, чтобы это была сеть. Один из главных смыслов при создании таких предприятий состоит в том, чтобы клиент мог получить гарантированно качественный сервис независимо от места расположения СТО.

Второй составляющей является внешний вид автосервиса и забота о клиентах. Качественное СТО выглядит хорошо, а при ремонте вашего авто для вас должна быть зона ожидания. Там вам должны предложить кофе или чай, WiFi, а также там должны быть удобные сиденья.

Прислушивайтесь к разговору мастера с другими клиентами. Здесь все должно быть вежливо и компетентно. Кроме того, визитной карточкой хорошего СТО является и внешний вид мастеров. Да, они не должны одеваться как Джеймс Бонд, но дыр и нечистоплотности в их одежде точно не должно быть. Также рекомендуется вспомнить какую-нибудь проблему по истории вашей машины и сымитировать ее на месте, обратившись к мастеру приемщика, словно это произошло сегодня. Затем оцените рассуждение мастера по поводу диагноза и нужных запчастей.

Автосервис играет немаловажную роль в жизни машины

Нелишне будет и общение с другим клиентом автосервиса. Спросите у него впечатления о сегодняшнем обращении и вообще о его клиентском опыте. Также поинтересоваться СТО вы можете в ближайших магазинах автозапчастей, ведь они могут сотрудничать друг с другом.

Что касается денег, то здесь нужно действовать очень осторожно. Для начала договоритесь о цене при оформлении заказа и поинтересуйтесь об условиях гарантии на выполненные работы. После того, как будет забирать авто, обязательно позаботьтесь о том, чтобы вам выдали чек.

В общем-то, желательно, чтобы машина обслуживалась и ремонтировалась всегда в одном месте – это решает немало технических проблем и поднимает безотказность машины в целом. Впрочем, тоже нужно помнить и о запасном варианте.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кому нужно обязательно проходить техосмотр в 2024 году. В список входят несколько видов транспортного средства.