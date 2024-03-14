Прислушайтесь и присмотритесь: какие есть основные признаки неисправности двигателя в авто

Главное – своевременно выявить проблему и обратиться к специалистам на СТО

Двигатель в автомобиле — самая главная его составляющая. Впрочем, как и все остальные запчасти, он способен выходить из строя. Если услышали какой-то странный звук или поняли, что ваше авто работает медленнее, то уже надо насторожиться.

"Телеграф" подготовил для автомобилистов перечень основных признаков того, что ваш двигатель неисправен и, соответственно, требует ремонта. Сразу отметим, что в ситуации с мотором всегда нужно прислушиваться к звукам и иногда его осматривать, потому что если не заметить вовремя проблему, то можно потом переплатить или вообще остаться без "железной ласточки".

Каковы основные признаки неисправности двигателя

Если брать шумы, то здесь следует обратить внимание на стук, визги и скрежет. Если услышали странный стук, то, скорее всего, подшипники штока изношены или слишком ослаблены. Подшипники, скорее всего, скоро выйдут из строя, и ездить в таком состоянии не рекомендуется, пока они не будут полностью проверены и отремонтированы.

Если есть какой-то визг, то может быть проблема с ремнем вентилятора. Если он не очень болтается, вы можете отремонтировать его самостоятельно – посмотрите в руководстве к вашему автомобилю любые процедуры ремонта, чтобы затянуть его. В противном случае, если он слишком изношен, вам может потребоваться его замена.

Скрежет, в свою очередь, говорит о том, что ваши передние тормозные колодки сбриваются всякий раз, когда вы выезжаете на дорогу. Здесь уже сразу нужно направляться в сервисный центр. И к тому же все эти звуки безумно раздражают. Кроме того, признаком неисправности двигателя являются также прыжки, подергивания и колебания. Здесь причинами могут быть: засор топливных фильтров, неисправность блока управления двигателя, а также несвоевременная замена масла.

Также к перечню неисправностей двигателя говорят и потеря мощности двигателя. Здесь может быть небольшая задержка после нажатия на педаль акселератора, или он не набирает обороты, как полагается, или грубо звучит на холостом ходу? Также проблема может состоять из-за износа цилиндропоршневой группы и падения компрессии. А может быть и из-за детонации или закоксовки выпускного тракта. Все эти симптомы могут являться признаком основной проблемы с двигателем. Мелкие проблемы, такие как грязный воздушный фильтр легко устранить, но не следует оставлять это на потом для других неисправностей.

Также значимыми индикаторами, указывающими на неисправность двигателя автомобиля, являются: Check oil/Oil level low (проверьте масло/низкий уровень масла), Oil pressure low (низкое давление масла) и Check engine (проверьте двигатель). Последний вспыхивает, когда с мотором что-то пошло не так, хотя ездить он еще может. Важную роль играют и свечи зажигания, которые могут быть изношены и повреждены. Если свечи зажигания быстро меняют цвет и обрастают нагаром, скорее всего, они были бракованы или неправильно подобраны. Если свечи становятся причиной сбоев в моторе, это может быть признаком использования некачественного бензина и масла. Свечи – расходный материал, который нужно менять регулярно, в том числе после устранения неполадок в двигателе.

Заметили пятно масла или жидкости под тем местом, где была припаркована ваша машина? Это может указывать на серьезную проблему с двигателем, например на утечку масла или охлаждающей жидкости/антифриза.

Временный интервал проверки ДВС может быть любым, но для профилактики рекомендуется осматривать его не реже одного раза в неделю. Если обнаружили какие-то проблемы, то лучше сразу обратиться на СТО.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что признаком плохой работы двигателя может служить и цвет дыма из выхлопной в авто. Особенно на эту проблему стоит обратить внимание в теплую и сухую погоду.