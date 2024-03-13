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Эксперты назвали самые надежные двигатели Ford: в какие модели они устанавливались

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Автор
Форд Fusion
Форд Fusion. Фото infocar.ua

Эти автомобили при хорошем обслуживании могут проехать до 600 тысяч километров.

Ford получил прочную репутацию благодаря линейке надежных двигателей. К примеру, 5,4-литровый Triton V8 известен своей долговечностью, способен проехать более 600 000 км при должном обслуживании. Есть много других надежных вариантов, которые могут достигать 800 000 км.

Рассказываем о тройке самых надежных двигателей Ford с точки зрения надежности. Рейтинг основан на исследовании сайта Hotcars.

EcoBoost V6

EcoBoost V6

Самым надежным двигателем Ford по версии HotCars является 3,5-литровый EcoBoost V6, выпускаемый с 2009 года, мощностью от 310 до 647 лошадиных сил. Этот двигатель использовался в таких моделях как Ford Taurus SHO, Ford GT, Ford F-150 Raptor, Ford Expedition и Lincoln Navigator.

5,4-литровый V8

Ford Expedition

Вторым по надежности является 5,4-литровый V8 мощностью от 235 до 550 лошадиных сил, выпускавшийся с 1997 по 2017 год и используемый в разных моделях Ford и Lincoln. В частности, это Ford F-150 SVT Lightning, Ford F-250 и F-350 Super Duty, Ford Expedition, Ford E-Series (Econoline) Super Duty, Ford Excursion, Ford Shelby GT500 (несколько лет), Ford GT.

6,4-литровый V8

Третье место занял 6,4-литровый V8 мощностью от 255 до 401 лошадиная сила, выпускавшийся с 1961 по 1976 год. Им оснащались такие модели как Ford Elite, Ford Mustang V, Ford F-250 Super Duty.

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