О каких неисправностях говорит цвет дыма из выхлопной в авто: объяснение водителям

Особенно, на эту проблему следует обратить внимание в теплую и сухую погоду

Все автомобилисты привыкли видеть отсутствие дыма из выхлопной трубы в машине. Впрочем, если цвет не прозрачен, то на это уже стоит обратить внимание.

"Телеграф" собрал для водителей перечень того, как по цвету дыма из выхлопной определить неисправности в авто. Если вовремя выявить проблему и решить ее, то с вашей "железной ласточкой" ничего не случится.

Причина может быть в конденсате

Да, некоторые выводы можно сделать не только по цвету выхлопа. Но и по конденсату, который периодически выходит из недр системы выпуска через отверстие глушителя. Сам по себе конденсат в выхлопной трубе появляется постоянно. И этот процесс не сигнализирует о каких-либо проблемах с машиной. Но каким он будет, этот конденсат?

Если ваш конденсат абсолютно прозрачен – транспортное средство на здоровье не жалуется. Выхлопная система тоже в порядке. Наличие водяных паров в выхлопе холодного двигателя – абсолютно нормальное явление и зависит от конкретных погодных условий: температуры воздуха и влажности.

Впрочем, если он белого цвета, то здесь возникают определенные вопросы. Если автовладелец будет игнорировать белый дым, это чревато износом поршневой группы и других узлов, что может привести к замене двигателя или его капремонту.

Частыми причинами возникновения белого дыма для бензинового двигателя являются: накопление влаги, испаряющейся при прогреве машины, повреждение прокладки головки блока цилиндров, протекание антифриза в коллектор, неисправность термостата и грязные фильтры и форсунки.

Что касается дизельных двигателей, то причинами возникновения дыма могут быть влага в глушителе, несгоревшее топливо из-за недостаточного нагрева цилиндров или попадания антифриза в камеру сгорания, из-за чего в будущем может потребоваться капремонт двигателя.

Желтый цвет конденсированной влаги сообщает нам о превышенном количестве серы, а также присадках в бензине. Поэтому здесь стоит лучше заменить АЗС. Если жидкость похожа по своему цвету на антифриз, то лучше всего проверить уровень антифриза или тосола. И исправность работы системы охлаждения двигателя в целом.

Синий или сизый дым призывает к диагностике маслосъемных колпачков и поршневых колец. Убедитесь, что головка блока цилиндров не повреждена. В общем, периодически смотрите на цвет дыма из выхлопной трубы, чтобы своевременно обнаружить и устранить проблему.

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