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Ваша коробка скоро "накроется": названо 5 признаков того, что МКПП передач вот-вот сломается

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Неисправности трансмиссии
Неисправности трансмиссии. Фото shutterstock.com

Есть несколько основных признаков того, что МКПП скоро сломается.

Коробка передач имеет множество движущихся частей. Если что-то из них работает неправильно, коробка может сломаться. Это касается как механической, так и автоматической КПП.

Лучше предупредить неисправность, чем тратить кучу денег и времени на ее ремонт. Именно поэтому "Телеграф" собрал все признаки поломки МКПП и методы их устранения.

Пахнет горелым

Такой запах никогда не указывает на что-нибудь хорошее. Есть несколько потенциальных причин, например, сгорела моторная смазка, износились тормозные колодки или вообще пылающий двигатель. Но это также может быть связано с трансмиссией. Вероятно, она начала перегреваться.

Значит — пора проверить состояние и уровень трансмиссионной жидкости. Лучше обратиться к профессионалу.

Утечка жидкости

В автомобиле через пробоины может вытекать трансмиссионная жидкость. Если ее не станет – в авто будет вонять гарью. Иногда смотрите, что происходит с асфальтом под припаркованным автомобилем. Если вы видите там какие-либо пятна, лучше посетить СТО.

Автомобиль срывается с передачи

Если автомобиль не держит передачу, это может указывать на неисправность МКПП. Неожиданный сброс на нейтралку может помешать ускориться и даже привести к ДТП.

Вероятно, это результат того, что один или несколько компонентов трансмиссии (подшипник, сцепление, маховик и т.п.) изнашиваются и требуют замены.

Вибрация или посторонние звуки

Каждый водитель знает, какие звуки должно издавать его авто во время вождения. Если вы начали слышать что-то, чего раньше не было, например, вибрацию, щелчок, стук и т.д. — обратитесь в СТО.

Ранее "Телеграф" сообщал, что об одном из основных сезонных правил, по которым часто штрафуют, скоро придется забыть. Пока это требование действует круглосуточно, даже днем.

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