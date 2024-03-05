Они почти никогда не ломаются: названы самые надежные авто на автомате, топ-5

Эти трансмиссии разрушают миф о ненадежности авто на АКПП

Автомобили на автомате долгое время считались сложными и дорогими в ремонте. А еще — существует мнение, что большинство из них ломаются уже через 100 тысяч километров пробега.

Но это миф. Особенно, если выбрать автомобиль с проверенной трансмиссией. Сервис StrawPoll приводит список лучших авто из АКПП. Они долговечны, производительны и надежны.

Toyota Aisin AW30-43LE

Автоматическая трансмиссия Aisin AW30-43LE уже много лет известна как надежная и прочная. Она установлена во многих моделях японского бренда, и все они ежегодно представлены в рейтингах самых качественных авто мира.

5-ступенчатый автомат от Honda

5-ступенчатая автоматическая коробка передач Honda Motor Co. Ltd известна тем, что является надежной, устойчивой к сложным испытаниям. Также автовладельцы отмечают, что она плавно переключается. Эта трансмиссия установлена во многих моделях японского бренда. Одна из самых известных – Honda Accord.

8-ступенчатый автомат от Lexus

Автоматическая коробка передач этого типа используется во многих автомобилях марки Lexus, в частности, в кроссоверах серии RX. Эта трансмиссия представлена в линейках Lexus NX и ES. Она известна надежностью, стойкостью и плавным переключением.

Porsche PDK

Porsche Doppelkupplungsgetriebe – это передовая технология автоматической коробки передач, разработанная компанией Porsche. Это коробка с двойным сцеплением, которая позволяет плавно и эффективно переключать передачи без потери скорости.

Основная идея PDK состоит в том, что она имеет два сцепления и две рабочие единицы – одну для четных передач, а другую для нечетных. Когда автомобиль разгоняется, следующая передача готовится в одном сцеплении, в то время как другое сцепление уже находится в рабочем режиме. При переключении передач с одного сцепления на другое процесс происходит быстро и без ощутимого перерыва в передаче мощности, что делает движение очень плавным и быстрым.

Эта технология широко используется в автомобилях Porsche, включая модели 911, Cayman, Boxster и другие. Она входит в стандартную комплектацию многих спортивных и лимитированных версий этих автомобилей и вносит весомую концептуальную и функциональную добавленную стоимость.

Audi S-tronic

Audi S-tronic – это торговая марка автоматической коробки с двойным сцеплением, разработанная и произведенная немецким автопроизводителем Audi. Эта технология сродни PDK (Porsche Doppelkupplungsgetriebe) и также спроектирована для обеспечения быстрых и плавных переключений передач, что повышает эффективность и динамику автомобиля.

Как и в других коробках с двойным сцеплением, Audi S-tronic имеет два сцепления, которые позволяют готовить следующую передачу в то время, когда другое сцепление уже работает. Это обеспечивает мгновенное и непрерывное переключение передач.

Audi S-tronic широко используется в автомобилях Audi, в частности в линейках A3, A4, A5, S3, S4, S5, а также в более спортивных моделях, таких как Audi S6, S7 и RS-модели.

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