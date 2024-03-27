Ваша коробка скоро "накриється": названо 5 ознак того, що МКПП передач от-от зламається

Є кілька основних ознак того, що МКПП скоро зламається

Коробка передач має багато рухомих частин. Якщо щось із них працює не належним чином, коробка може зламатись. Це стосується як механічної, так і автоматичної КПП.

Краще попередити несправність, аніж потім витрачати купу грошей та часу на її ремонт. Саме тому "Телеграф" зібрав усі ознаки поломки МКПП і методи їх усунення.

Пахне горілим

Такий запах ніколи не вказує на щось хороше. Є кілька потенційних причин, наприклад, згоріло моторне мастило, зносились гальмівні колодки або взагалі палає двигун. Але також це може бути пов’язане з трансмісією. Ймовірно, вона почала перегріватись.

Значить — настав час перевірити стан і рівень трансмісійної рідини. Краще звернутись до професіонала.

Витік рідини

В автомобілі через пробоїни може витікати трансмісійна рідина. Якщо її не стане — в авто буде смердіти гореним. Час від часу дивіться, що відбувається з асфальтом під припаркованим авто. Якщо ви бачите там будь-які плями, краще відвідати СТО.

Автомобіль зривається з передачі

Якщо автомобіль не тримає передачу, це може вказувати на несправність МКПП. Несподіване скидання на нейтралку може завадити прискоритися і навіть спричинити ДТП.

Ймовірно, це результат того, що один або кілька компонентів трансмісії (підшипник, зчеплення, маховик тощо) зношуються та потребують заміни.

Вібрація або сторонні звуки

Кожен водій знає, які звуки повинне видавати його авто під час керування. Якщо ви почали чути щось, чого раніше не було, наприклад, вібрація, клацання, стукіт тощо — зверніться в СТО.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що про одне з основних сезонних правил, за які часто штрафують, скоро доведеться забути. Наразі ця вимога діє цілодобово, навіть удень.