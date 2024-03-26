Штрафов не будет: об одном из "сезонных" правил ПДД скоро можно забыть

Оно продолжается с середины весны до середины осени

В Украине с 1 мая отменяется обязанность для водителей включать дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов. Это правило действует для автомобилистов, начиная с 1 октября.

Что подразумевается под включением дневных ходовых огней

Так, согласно пункту 9.8 ПДД, в этот промежуток года, за пределами населенных пунктов, все механические транспортные средства должны включать дневные ходовые огни. В случае, если они отсутствуют в конструкции транспортного средства, должен быть включен ближний свет фар. Это требование действует круглосуточно, даже днем. Если есть недостаточная видимость, следует включить дальние или противотуманные фары, если это не слепит водителей.

Необходимость включать ближний свет фар или дневные ходовые огни вне населенных пунктов объясняется тем, что световой день сокращается, а погодные условия ухудшаются. Поэтому транспортные средства становятся менее заметными в условиях ограниченной видимости. При этом растет риск попасть в ДТП — примерно на 15%.

Если в этот период за пределами населенных пунктов водитель двигается без включенного ближнего света фар или дневных ходовых огней, патрульные полицейские имеют право составить протокол (ч. 2 ст. 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях). По этой статье штраф составляет от 425 до 510 гривен.

А с 1 мая вождение без дневных ходовых огней за городом не будет нарушением ПДД. Соответственно, и штрафов за их отсутствие не будет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Раде готовят новый законопроект об усилении ответственности за непредпочтение в движении тем транспортным средствам, которые имеют право на это. В настоящее время документ был направлен на рассмотрение Комитета.