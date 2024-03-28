Существует множество вариантов: как проверить и оплатить штрафы за нарушение ПДД

Нужно иметь только смартфон

К сожалению, штрафы за нарушение правил дорожного движения в Украине — явление достаточно популярное. Впрочем, если вы его и получили, то надо же и оплатить. Тем более если вы это сделаете как можно скорее, то здесь предусмотрена скидка. Впрочем, все по порядку.

"Телеграф" решил подробно рассказать водителям, где можно проверить наличие штрафа. Это может потребоваться, если вам нужно убедиться, что вы "чисты", и где и как его оплатить, если уже где-то провинились на дороге.

Дело в том, что сейчас в Украине работают множество камер видео- и фотофиксации, отвечающих за ПДД. В настоящее время они регистрируют только случаи превышения скорости, хотя с самого начала они должны были фиксировать проезды по перекресткам улиц и автострад на красный свет, а также перемещение автомобилей по полосе, предназначенной для проезда общественного транспорта. Впрочем, из-за полномасштабного вторжения России в Украину эти камеры сначала вообще отключали, и только потом, когда вернули в работу, оставили только фиксацию скорости. В настоящее время в Украине установлено немногим более 250 этих камер наблюдения.

Как проверить и оплатить штрафы за нарушение ПДД

Одним из вариантов является официальный сайт Министерства внутренних дел (МВД), где присутствует Кабинет водителя. Зайти в него можно и с официального сайта Главного сервисного центра МВД. Авторизоваться можно двумя способами: через ID.GOV.UA или Дію Підпис. Если вы выберете второй вариант, то вам нужно будет просканировать QR-код в течение 3 минут. Если вы выберете ID.GOV.UA, вам предложат войти с помощью электронной подписи (файловый носитель, токен, облачное хранилище или ID-карта) и Bank ID НБУ — способ электронной идентификации граждан с помощью их данных в банке, где они обслуживаются.

Также найти свой автомобиль и проверить возможные штрафы можно в "Сервисе проверки административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме". Чтобы здесь найти свой автомобиль, нужно выполнить следующие действия:

ввести государственный номер ТС;

серию и номер постановления или информацию о владельце ТС (РНОКПП/серию и номер паспорта гражданина Украины/серию и номер водительского удостоверения/серию и номер свидетельства о регистрации ТС).

Здесь также можно ознакомиться с расположением устройств автоматической фото- и видеофиксации. Там присутствует специальная карта, где указаны все камеры в Украине, регулирующие превышение скорости.

Еще одним способом осуществить проверку штрафов за нарушение ПДД и уплатить их в случае наличия можно в приложении "Штрафы ПДД". В нем можно не только уплатить уже вынесенные штрафы, но и оперативно получать уведомления о новых постановлениях или изменениях их статуса. Также в приложении есть информация о размещении на карте камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Это приложение позволяет выполнить поиск постановлений, оформленных на транспортное средство, а также оформить подписку на получение уведомлений о вынесении новых постановлений.

Основные возможности применения "Штрафы ПДД":

поиск штрафов;

оформление подписки для одного или нескольких транспортных средств;

мгновенное получение уведомлений о новых постановлениях (для подписок);

уведомление об изменении статуса вынесенных постановлений (для подписок);

возможность оплаты онлайн непосредственно из приложения;

все реквизиты для оплаты уже внесены – ваш платеж 100% дойдет до бюджета;

просмотр размещения камер автоматической фиксации нарушений ПДД.

Чем-то похожим является приложение "Штрафы UA". При помощи приложения водители смогут не только оплатить штpаф, но и проверить статус и историю оплaт. Проверить наличие штрафов в приложении можно по номеру водительского удостоверения или ИНН.

В приложении "Дія" он отправляет пользователю актуальные уведомления об имеющихся штрафах. Через Telegram-бот @ShtrafyPDRbot — это канал, предоставляющий информацию о правонарушениях, зафиксированных автоматически.

Уплатить штраф можно и в отделениях банка или полиции. Также можно воспользоваться терминалом полицейского, который находится на месте нарушения и уплатить штраф непосредственно через него. Еще один вариант – банковские терминалы в управлении полиции.

Погасить штраф можно в приложении "Приват 24". Для этого необходимо найти нужную категорию в списке, выбрать область и тип платежа. Затем ввести реквизиты: ФИО, серию и номер постановления, назначение платежа и сумму. Затем нужно нажать кнопку "Оплатить", но следует помнить, что для использования этого приложения нужно быть клиентом соответствующего банка.

Другой вариант – воспользоваться сервисом "Дія". В приложение необходимо загрузить водительское удостоверение в электронный кабинет водителя. В разделе "Услуги/Штрафы за нарушение ПДД" можно выбрать карту штрафа и выбрать способ оплаты: картой, Apple Pay или Google Pay. После оплаты вы получите подтверждение "Оплачено".

Какие ограничения скорости действуют в Украине

Правилами дорожного движения установлены следующие ограничения скорости:

в жилых и пешеходных зонах не более 20 км/ч (п. 12.5 ПДД)

в населенных пунктах — не более 50 км/ч (п. 12.4 ПДД)

за пределами населенных пунктов не более 90 км/ч (п. 12.6 ПДД)

на дорогах с разделительной полосой не более 110 км/ч (п. 12.6 ПДД)

на автомагистралях не более 130 км/ч (п. 12.6 ПДД)

Какие штрафы за превышение скорости в Украине

превышение лимита больше, чем на 20 км/ч – 340 гривен;

превышение на 50 км/ч и более – 1700 гривен.

Если вы согласны с нарушением, то лучше оплатить оперативно — в случае платы в десятидневный срок от даты выписанного постановления предусмотрена скидка 50%. Этот стимул поощряет своевременную оплату и обеспечивает эффективное решение вопросов, связанных с нарушением правил дорожного движения. Установленный срок оплаты штрафа – 30 дней – от вступления решения в силу станет окончательным. Если вообще не уплатить полную сумму в течение 30 дней, то такое определение подлежит принудительному исполнению органами государственной исполнительной службы, а лицо, совершившее правонарушение, из статуса правонарушителя переходит в статус должника.

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