Існує безліч варіантів: як перевірити та сплатити штрафи за порушення ПДР

Потрібно мати лише смартфон

На жаль, штрафи за порушення правил дорожнього руху в Україні — явище досить популярне. Утім, якщо ви вже його і отримали, то треба ж і оплатити. Тим паче, якщо ви це зробите якомога швидше, то тут передбачена знижка. Утім, все по порядку.

"Телеграф" вирішив детально розповісти водіям, де можна перевірити наявність штрафу. Це може знадобитися, якщо вам треба впевнитися, що ви "чисті", та де і як його оплатити, якщо вже десь завинили на дорозі.

Справа в тому, що наразі в Україні працюють безліч камер відео- та фотофіксації, які відповідають за ПДР. Наразі вони реєструють лише випадки перевищення швидкості, хоча від початку вони повинні були фіксувати проїзди перехрестями вулиць та автострад на червоне світло, а також переміщення автівок смугою, призначеною для проїзду громадського транспорту. Утім, через повномасштабне вторгнення Росії до України ці камери спочатку взагалі відключали, і лише потім, коли повернули в роботу, залишили лише фіксацію швидкості. Наразі в Україні встановлено трохи більше 250 цих камер спостереження.

Як перевірити та сплатити штрафи за порушення ПДР

Одним із варіантів є офіційний сайт Міністерства внутрішніх справ (МВС), де присутній "Кабінет водія". Зайти до нього можна й з офіційного сайту Головного сервісного центру МВС. Авторизуватися можна двома способами: через ID.GOV.UA або ДіяПідпис. Якщо оберете другий варіант, то вам треба буде просканувати QR-код протягом 3 хвилин. Якщо оберете ID.GOV.UA, то вам запропонують увійти за допомогою електронного підпису (файловий носій, токен, хмарне сховище або ID-картка) та Bank ID НБУ — спосіб електронної ідентифікації громадян за допомогою їхніх даних у банку, де вони обслуговуються.

Також знайти своє авто та перевірити за ним можливі штрафи можна у "Сервісу перевірки адміністративних правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі". Аби тут знайти своє авто, потрібно виконати такі дії:

ввести державний номер ТЗ;

серію та номер постанови або інформацію про власника ТЗ (РНОКПП / серію та номер паспорта громадянина України / серію та номер посвідчення водія / серію та номер свідоцтва про реєстрацію ТЗ).

Тут також можна ознайомтесь із розташуванням пристроїв автоматичної фото- та відеофіксації. Там присутня спеціальна мапа, де вказані всі камери в Україні, які регулють перевищення швидкості.

Ще одним способом здійснити перевірку штрафів за порушення ПДР та сплатити їх в разі наявності можна у застосунку "Штрафи ПДР". У ньому можна не тільки сплатити штрафи, які вже винесені, а й оперативно отримувати повідомлення про нові постанови або зміни їхнього статусу. Також в застосунку є інформація про розміщення на мапі камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Цей застосунок дозволяє виконати пошук постанов, оформлених на транспортний засіб, а також оформити підписку на отримання повідомлень про винесення нових постанов.

Основні можливості застосунку "Штрафи ПДР":

пошук штрафів;

оформлення підписки для одного або декількох транспортних засобів;

миттєве отримання повідомлень про нові постанови (для підписок);

повідомлення про зміну статусу винесених постанов (для підписок);

можливість оплати онлайн безпосередньо із застосунку;

всі реквізити для оплати вже внесені — ваш платіж 100% дійде до бюджету;

перегляд розміщення камер автоматичної фіксації порушень ПДР.

Щось схожим є застосунок "Штрафи UA". Зa дoпoмoгoю застосунку вoдії змoжуть не тільки сплaтити штpaф, a й пеpевіpити стaтус тa істopію сплaт. Перевірити наявність штрафів у застосунку мoжнa зa нoмеpoм вoдійськoгo пoсвідчення або ІПН.

У застосунку "Дія" — він надсилає користувачу актуальні сповіщення про наявні штрафи. Через Telegram-бот @ShtrafyPDRbot — це канал, що надає інформацію про правопорушення, зафіксовані автоматично.

Сплатити штраф можна й у відділеннях банку чи в поліції. Також можна скористатися терміналом поліцейського, який знаходиться на місці порушення та сплатити штраф безпосередньо через нього. Ще один варіант — банківські термінали в управлінні поліції.

Погасити штраф можна у додатку "Приват 24". Для цього необхідно знайти потрібну категорію в списку, обрати область і тип платежу. Потім ввести реквізити: ПІБ, серію та номер постанови, призначення платежу і суму. Потім треба натиснути кнопку "Сплатити", але слід пам’ятати, що для використання цього додатку потрібно бути клієнтом відповідного банку.

Інший варіант – скористатися сервісом "Дія". У додаток необхідно завантажити водійське посвідчення до електронного кабінету водія. У розділі "Послуги/Штрафи за порушення ПДР" можна вибрати картку штрафу та обрати спосіб оплати: карткою, Apple Pay або Google Pay. Після оплати ви отримаєте підтвердження "Оплачено".

Які обмеження швидкості діють в Україні

Правилами дорожнього руху встановлено такі обмеження швидкості:

у житлових та пішохідних зонах не більше 20 км/год (п. 12.5 ПДР)

в населених пунктах — не більше 50 км/год (п. 12.4 ПДР)

поза межами населених пунктів не більше 90 км/год (п. 12.6 ПДР)

на дорогах з розділювальною смугою не більше 110 км/год (п. 12.6 ПДР)

на автомагістралях не більше 130 км/год (п. 12.6 ПДР)

Які штрафи за перевищення швидкості в Україні

перевищення ліміту більше, ніж на 20 км/год — 340 гривень;

перевищення на 50 км/год і більше — 1700 гривень.

Якщо ви згодні з порушенням, то ліпше сплатити оперативно — в разі плати в десятиденний термін від дати виписаної постанови передбачена знижка 50%. Цей стимул заохочує до своєчасної сплати та забезпечує ефективне вирішення питань, пов’язаних з порушенням правил дорожнього руху. Встановлений термін оплати штрафу — 30 днів — від набуття чинності рішення стане остаточним. Якщо взагалі не сплатити повну суму протягом 30 днів, то така ухвала підлягає примусовому виконанню органами державної виконавчої служби, а особа, яка вчинила правопорушення, із статусу правопорушника переходить у статус боржника.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, за якими ознаками обрати автошколу. Тут важливо приділити увагу кільком ключовим аспектам.