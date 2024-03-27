Какими будут действия водителя на этом перекрестке: непростая задача по ПДД

Кроме его автомобиля, на проезжей части находятся еще две машины.

Знать ПДД – обязанность каждого водителя. Да, опытный автомобилист почти всегда правильно разберется в ситуации, но для начинающего водителя могут возникнуть определенные сложности.

На Telegram-канале "А ты знаешь ПДД?" создали непростую задачу, чтобы проверить знания водителей. В частности, речь идет о ситуации, когда на Т-образном нерегулируемом перекрестке встретились три автомобиля, а также присутствует установленный знак приоритета с табличкой.

В чем состоит задача

Вопрос состоит в том, каким по счету должен двигаться серый автомобиль с включенным левым поворотником. Предлагается три варианта ответа, где только один правильный.

Дать дорогу обоим автомобилям.

Дать дорогу только зеленому автомобилю.

Проехать перекресток первым.

Обратимся к ПДД, где говорится, что "Знак 2.3 "Главная дорога" предоставляет право первоочередного проезда нерегулируемых перекрестков. Знак устанавливается непосредственно перед перекрестком, а также в начале главной дороги. Знак обязательно повторяется с табличкой 7.8 "Направление главной дороги" перед перекрестком, на котором главный путь меняет свое направление, а также перед перекрестком со сложной планировкой".

Что касается движения автомобилей, то здесь поможет разобраться п.16.12. В нем говорится, что на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу транспортным средствам, приближающимся с правой стороны, кроме перекрестков, на которых организовано круговое движение.

На рисунке видим, что серый и черный автомобили находятся на главной дороге, зеленый — на второстепенной. Согласно пункту 16.12, серый автомобиль для черного будет так называемым "препятствием с правой стороны", поэтому серый автомобиль проедет перекресток первым, черный автомобиль должен дать ему дорогу и проехать перекресток после него, вторым. Зеленый автомобиль проедет перекресток последним, третьим. Как следствие, правильным ответом в этом случае будет третий вариант.

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