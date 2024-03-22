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Не пропустили скорую или полицию с маячками — станете пешеходом, и надолго: в Раде готовят новый законопроект

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Транспорт специальных служб нужно пропускать, иначе большой штраф
Транспорт специальных служб нужно пропускать, иначе большой штраф. Фото Авто архів

Депутаты хотят усилить

Нардепы преследуют цель усилить ответственность за непредпочтение в движении тем транспортным средствам, которые имеют право на это. Речь идет об автомобилях скорой помощи, полиции, пожарной службы и т.д.

Об этом говорится в законопроекте О внесении изменений в статью 122 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Его уже зарегистрировали в Верховной Раде. Законопроект направили на рассмотрение Комитета.

Как будут наказывать за это нарушение

Согласно законопроекту, за непредоставление преимущества в движении транспорта, имеющего на это право, можно получить штраф в размере от 1700 до 2550 гривен. Также таких водителей будут лишать водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

А если это нарушение могло повлечь или таки привело к угрозе жизни и здоровью людей, то штраф будет больше — от 3400 до 5100 грн. Также в таком случае будут лишать права управлять автомобилем уже от 5 до 10 лет. То есть, если вы не пропустили скорую, которая везла больного пациента в больницу или спешила на вызов, то вас могут оштрафовать на сумму до 5100 или лишить водительского удостоверения на 10 лет.

Какой транспорт нужно пропускать:

  • аварийно-спасательные службы;
  • скорая медицинская помощь;
  • пожарная служба;
  • полиция (с включенными световыми или звуковыми устройствами);
  • транспорт, перевозящий группу детей.

Также эта норма будет применяться и из-за остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, или если ваше авто создает препятствия дорожному движению из-за нарушения правил остановки или стоянки.

Ранее Телеграф писал, что в Раде подготовили новые штрафы за нарушение ПДД. В нем предлагают наказывать водителей за превышение средней скорости движения.

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