Как доехать до СТО, если пробили колесо, а запаски нет: действенные советы водителям

Чтобы не тратиться на эвакуатор, сначала попробуйте эти методы

Прокалывание колеса случается рано или поздно с каждым водителем. Но бывают случаи, что запасного колеса нет. Тогда нужно или как-то выкручиваться, или вызвать эвакуатор.

К счастью, есть простые способы, как добраться до шиномонтажа. "Телеграф" собрал все советы и рассказывает о них подробно.

Как понять, что колесо пробито?

Есть специфические признаки того, что колесо спущено или повреждено. Далее – подробно о них.

Вибрация

Ощущение вибрации в руле, педалях или кузове во время езды.

Вибрация усиливается по мере увеличения скорости.

Характерный звук

Появление шипения, хлопанья или стука во время езды.

Изменение звука из выхлопной трубы.

Смена управляемости

Автомобилем становится труднее управлять.

Ощущение, что машину тянет в сторону.

Сложность при поворотах.

Снижение давления

Снижение давления в шине, которое можно увидеть визуально или с помощью манометра.

Светится индикатор давления в шинах на приборной панели (если он имеется).

Визуальные признаки:

Видимые повреждения шины, такие как проколы, порезы или шишки.

Деформация шины.

Если вы заметили такие симптомы, плавно снижайте скорость и съезжайте на обочину. Включите аварийку и установите знак аварийной остановки (треугольник).

Можно ли ехать с полностью спущенным колесом

Нет, ездить с полностью спущенным колесом нельзя. Это может быть очень опасно и привести к серьезным проблемам, таким как потеря управляемости и авария в результате разрушения шины, ходовой части авто. Также такая езда представляет опасность для других участников дорожного движения.

Как доехать до СТО: 3 простых метода

Если повреждение не велико, можно накачать колесо. Это подействует только, если СТО не далеко. Через каждые несколько километров нужно будет подкачивать колесо (это зависит от места и величины прокола).

Народный метод с водой

Звучит удивительно странно, но это народный метод еще со времен СССР и довольно эффективный. Надо взять несколько литров воды, расположить колесо проколом вниз, залить в него воду и накачать его. Давление должно достигать 1,5 атмосферы, в пределах. В таком случае автомобиль сможет ехать со скоростью до 25 км/ч.

Благодаря центробежным силам вода разнесется по всей поверхности колеса и прокол будет "защищен". Так автомобилист может проехать до 60 км.

Поможет саморез

Найдите прокол, проведя осмотр или налив на колесо воду. Как найдете дырку, аккуратно вкрутите туда саморез. Иногда это помогает на несколько десятков километров.

Но в любом случае, каждому автомобилисту лучше возить с собой запаску и ремкомплект. Ведь такая ситуация может застать вас где угодно.

Ранее "Телеграф" писал, как сэкономить несколько тысяч на покупке шин для авто. Поможет простой способ, который следует запомнить.