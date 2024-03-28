Об этом знают далеко не все: почему водители выбирают азот для накачивания шин автомобиля

Он имеет определенные преимущества перед кислородом и становится все более популярным

Выбор правильного газа для накачивания шин автомобиля – тема, которая часто становится предметом дискуссий среди водителей. Среди разных альтернатив азот часто находится на вершине списка.

"Телеграф" решил рассказать, почему водители все чаще выбирают азот и действительно ли он лучше вариант, чем кислород? Сразу отметим, что он набирает популярность среди автомобилистов во всем мире из-за уникальных свойств.

Почему азотом все чаще накачивают шины авто

Один из главных аргументов в пользу азота состоит в его стабильности. Поскольку азот молекулярно более устойчив, чем воздух, он меньше подвержен изменениям давления из-за температурных колебаний. Это означает, что давление в шинах, заполненных азотом, меньше меняется с изменением температуры, что может быть полезно в длительных поездках или в экстремальных условиях.

При накачке шин азотом обычно используются специальные системы, которые удаляют влагу и другие загрязнения с заполняющего шины воздуха. Влага может вызвать коррозию обода колеса и других проблем, поэтому удаление ее может улучшить продолжительность службы шин.

Оксиген, содержащийся в воздухе, может способствовать окислению резины шин, что может привести к ее старению. Использование азота может помочь предотвратить этот процесс, сохраняя шины в лучшем состоянии.

Стабильное давление в шинах, поддерживаемое азотом, способствует более эффективному расходу топлива. Неправильное давление в шинах может привести к увеличению сопротивления качению, что, в свою очередь, увеличивает расход топлива.

Впрочем, имеет, конечно, азот и недостатки. Одним из основных недостатков использования азота является его стоимость и доступность. Не во всех местах легко найти заправочные станции, предоставляющие азот для накачки шин. Кроме того, стоимость такого обслуживания может быть выше, чем простая накачка воздухом. Некоторые исследования показывают, что преимущества использования азота для закачки шин могут быть незначительными, особенно для рядового водителя. Для большинства автомобилистов преимущества азота могут оказаться недостаточно существенными, чтобы оправдать его использование.

Выбор между воздухом и азотом для закачки шин – это личное решение, которое может зависеть от индивидуальных условий и предпочтений. Однако важно понимать как плюсы, так и мифы, связанные с использованием азота, прежде чем сделать свой выбор. Независимо от этого, регулярная проверка давления в шинах является ключом безопасности на дороге, независимо от типа газа, который вы выбираете для их накачки.

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