Внимательно отнеситесь к этому: где нельзя хранить автомобильные шины

Из-за этого может пострадать их внешний вид и, соответственно, эффективность

На улице потеплело, а это значит, что пора "переобувать" автомобиль с зимних на летние шины. Впрочем, после этого возникают вопросы, а куда же их прятать, где можно хранить, а где нет?

"Телеграф" решил подробно рассказать водителям о том, где точно нельзя хранить автомобильные шины. Сразу отметим, что хранение шин — важный фактор, который влияет на их срок службы и эксплуатационные характеристики.

Где нельзя хранить шины для авто

Одним из таких мест есть дома, особенно помещения, предназначенные для проживания. Хранение шин в жилых помещениях может привести к большому риску возникновения пожара. Шины могут взорваться или загореться в результате неправильного хранения, температурных изменений или даже механических повреждений. Кроме того, шины могут выделять опасные химические вещества, которые могут быть вредными для здоровья проживающих в доме людей.

Другим опасным местом для хранения шин являются подвалы или закрытые помещения без надлежащей вентиляции. Влажность может увеличивать риск возникновения грибков и плесени на поверхности шин, что может привести к разрушению и увеличить шансы на несчастный случай во время их использования.

Неотапливаемое помещение. Низкие температуры могут привести к растрескиванию резины, а влажность может спровоцировать появление ржавчины на металлических кордах. Перепады температур могут привести к деформации шин.

Прямой солнечный свет. Ультрафиолетовое излучение может привести к старению резины. Шины могут потерять эластичность и стать жесткими, и на них могут появиться трещины и другие повреждения.

Запрещается хранить шины на открытом балконе, поскольку они будут всегда под влиянием солнца и осадков. Уже через сезон такие шины можно будет утилизировать. Лучи солнца будут попадать на шины, что приведет к выделению неприятного и вредного для здоровья запаха. Также не следует хранить шины на лестничной клетке, поскольку это противоречит нормам пожарной безопасности.

Не следует хранить шины в местах с химическими веществами и высокой температурой. Не желательно, чтобы они были в местах, где царит вибрация, ведь это может привести к повреждению внутренней структуры шин. Шины могут потерять свою балансировку и стать опасными для использования.

Таким образом, зная, где нельзя хранить шины для авто, вы избежите проблем и, как следствие, дополнительных затрат. Правильное хранение шин – это залог их долгой службы и безопасной эксплуатации.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, можно ли ездить летом на потрепанных зимних шинах. Здесь есть несколько аспектов, которые следует учесть.