Некоторые водители устанавливают зимние и летние шины на разные оси авто: можно ли так поступать

Они считают, что так можно добиться улучшенной управляемости.

Некоторые водители устанавливают зимние и летние шины на разные оси автомобиля. Делают это для улучшения управляемости авто в некоторых ситуациях.

В отдельных случаях, если автомобиль имел передний привод, то спереди устанавливали зимние, а сзади — летние покрышки. Иногда так поступали и для полноприводных авто. В таком случае перед авто действительно имел хорошую управляемость. Но это было очень опасно при гололедице, ведь задняя часть авто просто "болталась". Это очень опасно и может привести к непредсказуемым последствиям.

Вот несколько причин, почему не рекомендуется ставить разные шины на одну ось

Нестабильное управление. Различные шины имеют разные характеристики сцепления, что может привести к заносам и потере контроля над автомобилем.

Неравномерный износ. Различные шины изнашиваются с разной скоростью, что может привести к повреждению ходовой части.

Повышенная нагрузка на трансмиссию. Различные шины могут вращаться с разной скоростью, что может привести к перегреву и неисправности трансмиссии.

Рекомендации

Используйте одинаковый комплект покрышек на всех осях. Это самый безопасный вариант, обеспечивающий оптимальное управление и устойчивость.

Устанавливайте зимние шины на все оси автомобиля, когда температура опускается ниже +7°C. Заменяйте их на летние, когда температура поднимается выше +7°C.

Ранее "Телеграф" писал , как сэкономить на покупке шин для авто. Так можно сэкономить до 30% цены.