От замены колеса и до капремонта двигателя: почему во времена СССР каждый водитель был механиком поневоле

И не только потому, что автосервисов не было

Советские водители были хорошими механиками – это факт. Они умели не только починить внезапно сломавшийся автомобиль, но и прибегнуть к таким уловкам, которые не смог бы придумать современный водитель. Касалось это даже тех людей, которые были далеки от техники.

Человек, который имел авто, обязательно умел его обслужить, заменить небольшие детали, масло и т.п. Рассказываем, как все это происходило в прошлом веке.

Ремонт авто по-советски: что умели водители того времени

Словом, азы автодела знали все. Особенно продвинутые могли и у подъезда перебрать двигатель. Дело в том, что нормально автосервиса не было, разве что могли воспользоваться услугами знакомого "мастера" где-то в дебрях гаражных кооперативов. Поэтому водитель, который хоть немного себя уважал, на раз-два смазывал через специальный шприц все необходимое в авто: узлы передней подвески, карданные валы, рулевое управление.

Более опытные водители самостоятельно осваивали мелкий ремонт авто – с помощью рассказов знакомых, родственников, коллег, читали специализированные книги. Поэтому водитель того времени без особого труда мог заменить тормозные колодки, отрегулировать ступицы, не говоря уже о замене свечей и т.д.

Одной из самых простых операций была замена колеса, ведь шиномонтажа не существовало до начала 80-х. Поэтому эти навыки имели почти все. У каждого были домкрат и запаска в багажнике. Поэтому замена колеса даже посреди дороги происходила быстро (а это происходило часто, потому что шины с камерами часто прокалывались). Новую камеру достать было дорого, поэтому часто ее заклеивали, используя для заплаты сырую резину. Ее нагревали и просто приклеивали к камере.

Более опытные мастера умели самостоятельно отрегулировать клапаны или заменить рулевые наконечники. Некоторые из них также умели подзарядить аккумулятор с помощью аспирина. Об этой и некоторых других уловках советских водителей "Телеграф" рассказывал раньше.