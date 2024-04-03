Авто вам точно по карману? Сколько стоит содержать машину в Украине

"Железная ласточка" ежедневно нуждается в деньгах на свое содержание

Украинец со средней зарплатой (17 422 грн, по данным Госстата) должен копить на покупку нового авто (стоит около 900 тысяч гривен) около 21 года. Но покупка машины – это только цветочки, ведь "железная ласточка" ежемесячно будет забирать некоторую часть денег из вашего кошелька. Какую же зарплату нужно иметь, чтобы позволить себе иметь автомобиль?

"Телеграф" решил узнать, сколько может тратить среднестатистический водитель на свой автомобиль в месяц.

Входящее в содержание авто:

заправка; мойка; техобслуживание; замена резины; ремонт; страховка; парковка/стоянка и т.д.

При этом некоторые из этих "процедур" нужно делать ежемесячно, другие дважды в год. Отдельные действия нужно выполнять раз в год или даже в два года, такие как заправка кондиционера.

Возьмем к примеру самый популярный и продаваемый в мире автомобиль Toyota Corolla. Средний пробег в год – около 10 тысяч километров (833 километра в месяц).

Важно: для расчетов брались средние показатели, в частности стоимости бензина, страховки, масла, автомойки и прочего.

Заправка

Одной из самых больших статей затрат является горючее. Бензин А-95 в среднем стоит 54 гривны, и эксперты не прогнозируют резкого его удорожания (разве в том случае, если в Правительстве таки повысят акцизы).

В комбинированном режиме Toyota Corolla с 1.6 CVT двигателем тратит 6,5 литра бензина на 100 км. Таким образом, чтобы проехать 10 000 километров, нужно будет потратить 650 литров бензина. 1 литр стоит 54 гривны, значит понадобится 35 100 грн. Разделим на 12 месяцев — выходит почти 3 тысячи гривен только на бензин в месяц.

Страховка

Поскольку цены на страховку зависят от модели авто, типа страховки, расценок самого страховщика, возьмем среднее значение для этой модели — около 2500 грн. Это обычная страховка без дополнительного покрытия. Если нужна защита при ДТП, нужно потратить больше — более 3000-3500 грн.

Мойка

Естественно, есть возможность, что вы будете без помощи других мыть авто, к примеру, возле гаража (хотя это запрещено). То есть сэкономите на этой процедуре. Но большинство автомобилистов выбирают мойку. С точки зрения экономии самая дешевая – мойка самообслуживания. Если взять средний по размеру седан, его можно помыть за 100 гривен (если двигаться быстро). В среднем авто моют дважды в месяц, то есть тратят на это 200 грн. В год это обойдется в 2 тысячи 400 грн.

ТО и замена расходников

Ежегодно автомобилист должен произвести плановый технический осмотр автомобиля и заменить расходники, например, моторное масло. Масло в двигателе нужно менять раз в 10 тысяч км или каждый год. Комплексное техобслуживание авто в сертифицированном центре стоит в среднем 750 гривен. В эту цену не входит стоимость трех фильтров (нужно менять раз в год): салонный (220 грн), воздушный (200 грн), топливный (500 грн).

Литр масла стоит около 300 гривен. В седан нужно залить 4-5 литров масла за раз, что обойдется в 1500 грн. Кроме того, дважды в год следует заменить шины в авто. Это около 1400 грн. в год. Еще нужен омыватель стекла – зимний и летний варианты – 400 грн. Всего выходит 4790 грн.

Итого: сколько стоит содержание авто в год

Следовательно, в год владельцу Toyota Corolla нужно будет потратить не менее 44 970 грн. Это 3747,5 гривны в месяц. Напомним, что это минимальные затраты, включающие только необходимые и запланированные расходы вроде заправки, ТО, страхования и т.д. Как и любая техника, автомобиль может ломаться и потребовать дополнительных затрат. Также эта сумма может отличаться, если вы много ездите и тратите больше топлива. Кроме того, в общую сумму не учтены расходы на парковку или оплаты за стоянку, ведь в разных условиях цифры могут отличаться.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы позволить себе содержать авто?

Автомобильные эксперты утверждают, что расходы на авто не должны превышать 15-20% от вашей зарплаты. На самом деле нет какого-либо расчета, четкой цифры, которой должна быть зарплата, чтобы содержать авто. Человек должен спросить себя, сколько он может потратить на машину? Понятно, что при минимальной зарплате содержание авто является нереальным делом, ведь существуют другие статьи расходов, например, питание, коммунальные услуги, покупка одежды и т.д. При средней зарплате более 17 тысяч потратить почти 4 тысячи на авто — это, мягко говоря, невыгодно. Но здесь нужно также учитывать, используется ли авто для работы и насколько оно необходимо.

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