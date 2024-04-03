Почему нельзя мыть авто прямо на улице и штрафуют ли за такое нарушение

Дешевле помыть на автомойке

Еще лет 10-15 назад, когда автомойки не были на каждом шагу, как сегодня, все без исключения мыли авто прямо у себя под окнами. Брали ведра с водой, тряпку, пену и так далее. Но с 2010 года это запрещено, хотя немногие об этом знают.

Сегодня мойка авто разрешена только в специальных местах, например на СТО или автомойке. На улице мыть машину запрещено, не говоря уже о лесу или озере, речке.

Это самое правило действует и для улиц городов, и для частных домов — химическими веществами, которые будут стекать с авто, вы будете загрязнять природу. Вредные вещества через почву попадут в подземные воды.

Предусматривается ли штраф за мойку автомобиля не на автомойке?

Да. В 2010 году в статью 152 КУПаП внесли изменения и ввели штрафы за нарушение правил благоустройства. Там есть пункт, касающийся автомобилей. Так, запрещено производить ремонт, обслуживание и мойку транспортных средств в не отведенных для этого местах. Что касается ремонта, то он разрешен только в случае необходимости его осуществления при аварийной остановке.

Штраф за такое правонарушение составляет от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (до 1 342 грн). Так что гораздо дешевле сегодня заехать на автомойку, чем мыть авто самому и нарваться на штраф.

Ранее "Телеграф" писал, что получить штраф в Украине водитель может не только за превышение скорости или управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Технические неисправности могут стать причиной оформления протокола патрульными.