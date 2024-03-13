Уловки советских водителей, которые понадобятся и в современных условиях: топ-3

Чтобы быть водителем в СССР, нужно было всегда иметь в голове несколько потрясающих идей

В советскую эпоху, когда автомобили было негде ремонтировать, а автозапчасти достать было дорогим и почти нереальным удовольствием, водители вынуждены были придумывать разные лайфхаки. Они придумывали такое, что не пришло бы в голову современному водителю.

Впрочем, этими уловками пользуются и сейчас. Рассказываем, для чего водитель в СССР возил в автомобиле аспирин и для чего нужна была веревочная лестница.

Обмотать руль цветными проволочками

Во времена СРСР не было таких мягких и удобных материалов, как сегодня. Руль был жестким и скользким, особенно если руки вспотели.

Поэтому водителям автобусов, троллейбусов, а также рядовым водителям нужно было придумывать что-то на ходу. Они наматывали на него все, что могли найти. Например, дротики или изоляционную ленту. Кое-кто и сейчас так делает.

Аспирин – лучший друг для аккумулятора

В других странах мира аспирин обычно использовался против лихорадки или боли. Но советские водители нашли ему другое использование. Во времена свинцово-кислотных аккумуляторов аспирин являлся лучшим помощником. Когда батарея машины села, несколько таблеток могли продолжить его работу благодаря химической реакции.

Возили с собой веревочную лестницу

Очень часто в багажнике советского водителя была веревочная лестница. С ее помощью можно было вытащить авто, застрявшее в грязи или снегу. Как это делалось? Очень просто: один конец привязывали к чему-то неподвижному, например, дереву или столбу. А второй конец вставляли в отверстие в отверстии колеса. Этот механизм позволял выбраться даже, казалось, из наиболее непростой ситуации.

Ранее "Телеграф" писал о том, как называли авто во времена СССР. Тогда транспортные средства получали самые экзотические названия типа "Бешеной табуретки".