Когда реальность превосходит ожидания: названы топ-10 внедорожников до 5 лет, которые могут похвастаться надежностью

Средний балл по этому показателю несколько вырос

Британцы составили рейтинг топ-10 крупных внедорожников, которые удивительно надежны. Отметим, что в списке присутствуют модели, возраст которых не превышает пяти лет.

Соответствующий список автомобилей был сформирован специалистами WhatCar. Так, в прошлом году средний балл для крупных внедорожников составил 92,6%, а в этом году он немного повысился – до 92,9%.

Топ-10 надежных больших внедорожников

Открывает список этого сегмента Mazda CX-7 "дизель" (2017 – т.ч.). Ее рейтинг надежности составляет 94,6%.

Несмотря на то, что дизельные Mazda CX-5 выходят из строя чаще, чем бензиновые модели (25% дизелей имели неисправности по сравнению с 18% бензиновыми), их проблемы устранили быстрее и не требовали больших затрат. Неисправности дизельных CX-5 охватывали широкий спектр областей, включая кузов, тормоза, электричество, выхлоп, топливную систему и отделку салона.

Mazda CX-5

На девятом месте идет BMW X5 (2018 – 2023). Надежность данной модели составляет 95%.

Хотя у четверти автомобилей BMW X5 были проблемы, большинство из них были легко устранены. Также сообщалось о неполадках с электричеством, проблемах с тормозами и двигателем. Однако 85% автомобилей остались пригодными к эксплуатации, а 69% были устранены за день или меньше. Обнадеживает владельцев, что BMW оплачивает все ремонтные работы.

Восьмая ступенька в активе Audi Q5 "бензин" (2018 — т.ч.). Надежность – 95,6%.

Хотя у бензинового Audi Q5 достаточно высокий процент неисправностей — 27%, он лучше дизеля, у которого частота проблем составляет 35%. Бензиновые автомобили тоже быстрее и дешевле ремонтировать. Владельцы этого авто рассказали, что 100% работ по ремонту бензиновых Q5 было выполнено бесплатно по сравнению с 75% для дизелей. А 63% бензиновых автомобилей было отремонтировано за день или меньше. Основными проблемами для владельцев бензиновых Q5 были электрические неисправности и коробка/сцепление.

Audi Q5

Продолжает список Alfa Romeo Stelvio (2017 – в т.ч.). Надежность – 95,8%.

На данный момент Alfa Romeo Stelvio показывает себя достаточно надежным автомобилем: только 17% владельцев, принявших участие в опросе, сообщили о любых проблемах. Основные проблемы были связаны с разными электрическими системами, а также с тормозной и выхлопной системами. Три четверти автомобилей могли ездить и были отремонтированы в течение дня. 50% работ оплачивала компания Alfa Romeo.

Alfa Romeo Stelvio

Шестая позиция у Volvo XC60 "дизель" (2017 — в т.ч.). Надежность – 96,2%.

Только 12% дизельных автомобилей оказались неисправными, в то же время владельцы ссылались на проблемы с электричеством, включая сбои в работе спутникового телевидения/информационно-развлекательной системы. Также поступали сообщения о проблемах с тормозной и выхлопной системами. Восемьдесят процентов автомобилей покинули мастерскую менее чем за неделю.

Volvo XC60

Открывает первую пятерку Mitsubishi Outlander PHEV (2014–2021). Рейтинг надежности этой модели составляет 97,2%.

Проблемы с 12-вольтовой батареей – единственная жалоба владельцев Mitsubishi Outlander PHEV. Неисправности возникли только у 6% автомобилей.

Mitsubishi Outlander PHEV

Четвертое место принадлежит Honda CR-V (2018–2023). Рейтинг надежности — 97,5%.

Предыдущая модель Honda CR-V не поразила мир своей привлекательностью для водителя, но она отлично справляется с задачей поддержания репутации модели и бренда как очень надежного автомобиля. Только 14% CR-V, принимавших участие в нашем исследовании, имели какие-то проблемы, и большинство из них были с незначительными неисправностями электрооборудования, которые легко и быстро устранялись. Все неисправные автомобили остались пригодными для езды, а две трети из них выехали из гаража менее чем за неделю. Самое приятное, что Honda и ее дилеры покрыли стоимость всех работ по устранению неполадок.

Honda CR-V

Третья ступенька, и снова – Volvo. На этот раз речь идет о модели XC60 "бензин/гибрид" (2017 — в т.ч.). Рейтинг надежности — 97,9%.

Несмотря на то, что эти версии Volvo XC60 столкнулись с чуть-чуть большим количеством проблем, чем дизельные модели (12% против 11%), все они были устранены бесплатно, поэтому они занимают более высокую позицию. Двигатель был самой распространенной неисправностью, за ним следовали аккумулятор и кузов. Две трети автомобилей были отремонтированы в течение дня.

Volvo XC60

"Серебро" досталось Lexus RX (2016-2022). Рейтинг надежности — 98,6%.

Как и Toyota RAV4, Lexus RX показывает, что сложный гибрид не препятствует высокой надежности. Только 8% владельцев сообщили, что их автомобили выходили из строя, и эти неисправности были связаны с электричеством двигателя и топливной системой. Ни один из автомобилей не был непригоден для езды, но на их устранение уходило до недели. Все работы производились бесплатно.

Lexus RX

Лидером является Toyota RAV4 "гибрид" (2019 – т.ч.). Надежность – 98,7%.

Гибридный Toyota RAV4 не только экономичен, но и надежен: только 2% из них выходят из строя. Устранение неисправностей не всегда было быстрым: половина неисправных автомобилей потребовала до семи дней, а четверть выходила из строя в неделю. Три четверти работ было выполнено бесплатно.

Toyota RAV4

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