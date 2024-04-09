Выносливые монстры: какие автомобильные двигатели могут преодолеть расстояние в 500 тысяч км

Важными факторами являются уход за ним и его обслуживание

На самом деле, достичь 500 тысяч километров на одном двигателе для автомобиля – это настоящее достижение, требующее не только качественного автомобиля, но и правильного ухода и обслуживания. Некоторые автомобильные двигатели известны своей большой долговечностью и могут предоставить такую продолжительность службы, если им предоставляется надлежащий уход.

"Телеграф" рассказывает о том, какие автомобильные моторы могут преодолеть расстояние в 500 тысяч км. Отметим, что в списке присутствуют разные типы двигателей, установленные на автомобили.

Какие двигатели рассчитаны на ресурс в 500 тысяч км

Toyota Land Cruiser 70 Series (1HZ, дизель). Моторная система 1HZ, устанавливаемая на Toyota Land Cruiser 70 Series, известна своей необычайной надежностью и долговечностью. Дизельные двигатели, такие как этот, обычно имеют длительный срок эксплуатации из-за своей конструкции и эффективности;

Mercedes-Benz OM617(дизель). OM617 устанавливается в Mercedes-Benz W123 и был произведен в течение 1974–1985 годов. Этот дизельный двигатель известен своей надежностью и способностью к большому количеству километров без серьезных потерь производительности;

Renault K4M(бензин). Этот 1,6-литровый бензиновый двигатель используется в таких моделях, как Renault Logan, Sandero, Duster, Clio 2 и Lada Largus. Он имеет простую конструкцию, чугунный блок цилиндров и невысокую мощность (102–115 л.с.);

Honda B-Series (B16, B18, B20, дизель). Хотя эти бензиновые двигатели устанавливаются в автомобиле Honda Civic и в других моделях, они известны своей надежностью и способностью к большому пробегу при надлежащем уходе. Они могут легко достигать 500 тысяч километров и более, если их регулярно обслуживать.

Volkswagen BSE. 1,6-литровый бензиновый двигатель, устанавливаемый на Polo, Jetta, Golf (5-й и 6-й), Skoda Octavia 2. Он имеет алюминиевый блок цилиндров, чугунные гильзы и мощность 102 л.с;

Volvo Red Block Engines (B230). Двигатели серии B230, устанавливаемые во многих автомобилях Volvo, известны своей долговечностью. С правильным обслуживанием они могут дать большой пробег и оставаться надежными в течение многих лет.

Hyundai G4FA/G4FC. Эти 1,4-литровые (107 л.с.) и 1,6-литровые (123 л.с.) бензиновые двигатели используются в Kia Rio, Hyundai Solaris, Kia Ceed, Hyundai i30, Hyundai Сreta;

Honda R20A. 2-литровый бензиновый двигатель, устанавливаемый на Civic, Accord и CR-V. Он имеет дюралевый блок цилиндров, мощность 155 л.с. и ресурс до 500 000 км;

Peugeot TU5JP4. 1,6-литровый бензиновый двигатель, используемый в Peugeot 206, 307, 408, Partner и Citroen C4. Он имеет простую конструкцию, чугунный блок цилиндров и мощность 109 л.

Эти двигатели славятся своей способностью работать на протяжении большого количества километров, но важно отметить, что успешное достижение такого впечатляющего пробега также зависит от тщательного обслуживания, регулярной замены масла и фильтров, а также избегания чрезмерных нагрузок и агрессивного вождения. Кроме того, нужно своевременно проходить техническое обслуживание.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие самые надежные двигатели Renault. В список вошли четыре типа моторов.