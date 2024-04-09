Коли реальність перевершує очікування: названо топ-10 позашляховиків до 5 років, які можуть похизуватися надійністю

Середній бал за цим показником дещо зріс

Британці склали рейтинг топ-10 великих позашляховиків, які є напрочуд надійними. Зазначимо, що в списку присутні моделі, вік яких не пперевищує п'яти років.

Відповідний перелік автомобілів було сформовано спеціалістами WhatCar. Так, минулого року середній бал для великих позашляховиків становив 92,6%, а цього року він трохи підвищився – до 92,9%.

Топ-10 надійних великих позашляховиків

Відкриває перелік цього сегменту Mazda CX-7 "дизель" (2017 — т.ч.). Її рейтинг надійності становить 94,6%.

Незважаючи на те, що дизельні Mazda CX-5 виходять з ладу частіше, ніж бензинові моделі (25% дизелів мали несправності порівняно з 18% бензинових), їхні проблеми усунули швидше і не вимагали великих витрат. Несправності дизельних CX-5 охоплювали широкий спектр областей, включаючи кузов, гальма, електрику, вихлоп, паливну систему та оздоблення салону.

Mazda CX-5

На дев'ятому місці йде BMW X5 (2018 — 2023). Надійність цієї моделі становить 95%.

Хоча чверть автомобілів BMW X5 мали проблеми, більшість з них були легко усунуті. Також повідомлялося про неполадки з електрикою, проблеми з гальмами та двигуном. Однак 85% автомобілів залишилися придатними до експлуатації, а 69% було усунуто за день або менше. Що обнадіює власників, BMW оплачує всі ремонтні роботи.

Восьма сходинка в активі Audi Q5 "бензин" (2018 — т.ч.). Надійність — 95,6%.

Хоча у бензинового Audi Q5 досить високий відсоток несправностей — 27%, він кращий за дизель, у якого частота проблем становить 35%. Бензинові автомобілі також швидше та дешевше ремонтувати. Власники цього авто розповіли, що 100% робіт із ремонту бензинових Q5 було виконано безкоштовно, порівняно з 75% для дизелів. А 63% бензинових автомобілів було відремонтовано за день або менше. Основними проблемами для власників бензинових Q5 були електричні несправності та коробка передач/зчеплення.

Audi Q5

Продовжує список Alfa Romeo Stelvio (2017 — т.ч.). Надійність — 95,8%.

Поки що Alfa Romeo Stelvio показує себе досить надійним автомобілем: лише 17% власників, які взяли участь у опитуванні, повідомили про будь-які проблеми. Основні проблеми були пов'язані з різними електричними системами, а також з гальмівною та вихлопною системами. Три чверті автомобілів могли їздити і були відремонтовані протягом дня. 50% робіт оплачувала компанія Alfa Romeo.

Alfa Romeo Stelvio

Шоста позиція у Volvo XC60 "дизель" (2017 — т.ч.). Надійність — 96,2%.

Лише 12% дизельних автомобілів виявилися несправними, водночас власники посилалися на проблеми з електрикою, включаючи збої у роботі супутникового телебачення/інформаційно-розважальної системи. Також надходили повідомлення про проблеми з гальмівною та вихлопною системами. Вісімдесят відсотків автомобілів залишили майстерню менш як за тиждень.

Volvo XC60

Відкриває першу п'ятірку Mitsubishi Outlander PHEV (2014-2021). Рейтинг надійності цієї моделі становить 97,2%.

Проблеми з 12-вольтовою батареєю – єдина скарга власників Mitsubishi Outlander PHEV. Несправності виникли лише у 6% автомобілів.

Mitsubishi Outlander PHEV

Четверте місце належить Honda CR-V (2018-2023). Рейтинг надійності — 97,5%.

Попередня модель Honda CR-V не вразила світ своєю привабливістю для водія, але вона чудово справляється із завданням підтримки репутації моделі та бренду як дуже надійного автомобіля. Тільки 14% CR-V, які брали участь у нашому дослідженні, мали якісь проблеми, і більшість із них були незначними несправностями електрообладнання, які легко та швидко усувалися. Усі несправні автомобілі залишилися придатними для їзди, а дві третини з них виїхали з гаража менш як за тиждень. Найприємніше, що Honda та її дилери покрили вартість усіх робіт з усунення несправностей.

Honda CR-V

Третя сходинка, і знову — Volvo. Цього разу йдеться про модель XC60 "бензин/гібрид" (2017 — т.ч.). Рейтинг надійності — 97,9%.

Незважаючи на те, що ці версії Volvo XC60 зіткнулися з трохи більшою кількістю проблем, ніж дизельні моделі (12% проти 11%), всі вони були усунені безкоштовно, тому вони займають вищу позицію. Двигун був найпоширенішою несправністю, за ним йшли акумулятор та кузов. Дві третини автомобілів було відремонтовано протягом дня.

Volvo XC60

"Срібло" дісталося Lexus RX (2016-2022). Рейтинг надійності — 98,6%.

Як і Toyota RAV4, Lexus RX показує, що складний гібрид не є перешкодою високої надійності. Тільки 8% власників повідомили, що їхні автомобілі виходили з ладу, і ці несправності були пов'язані з електрикою двигуна та паливною системою. Жоден з автомобілів не був непридатний для їзди, але на їхнє усунення витрачалося до тижня. Усі роботи проводились безкоштовно.

Lexus RX

Лідером є Toyota RAV4 "гібрид" (2019 — т.ч.). Надійність — 98,7%.

Гібридний Toyota RAV4 не тільки економічний, а й надійний: лише 2% з них виходять з ладу. Усунення несправностей не завжди було швидким: половина несправних автомобілів вимагала до семи днів, а чверть виходила з ладу на тиждень. Три чверті робіт було виконано безкоштовно.

Toyota RAV4

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