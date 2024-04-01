Для большой семьи или компании: названы лучшие 7-местные авто 2024 года

А если сложить сиденье, можно получить неплохой фургон

Семиместный автомобиль обычно покупают люди для пассажирских перевозок, или те, у которых большая семья, много друзей и вещей, которые нужно с собой возить.

Десять лет назад для перевозки 7 пассажиров предлагали только микроавтобусы. Сегодня большинство семиместных авто — это модные внедорожники. Издание Autocar публикует список лучших из них по состоянию на 2024 год.

Volvo XC90

Volvo XC90

Тот факт, что авто продается почти 10 лет, является свидетельством практичности, надежности и комфорта. Да, Volvo XC90 не имеет самых современных технологий в салоне, но его легко и недорого эксплуатировать, а еще – этот внедорожник производителен и не потребляет много топлива, особенно в гибридной версии.

Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe

Этот семиместный внедорожник с просторным салоном и мощным двигателем за годы завоевал безумную популярность. Он узнаваем и востребован на рынке благодаря 2,2-литровому дизельному двигателю мощностью 200 л.с., который является производительным и экономичным.

Мягкая подвеска, удобные сиденья, много опций для комфорта, современные системы безопасности – это лишь краткий список преимуществ внедорожника.

Dacia Jogger

Dacia Jogger

Румынская машина не является последним словом в мире технологий или изысканности, но этот внедорожник чаще всего выбирают те, кто нуждается в экономной и недорогой машине.

В транспортном средстве достаточно места для семи взрослых, хотя третий ряд лучше оставить детям во время длительных путешествий, а опуская или снимая все задние сиденья, вы получаете грузоподъемность 2094 литров, как у фургона.

Volkswagen Multivan

Volkswagen Multivan

Multivan предлагает просторный салон с 7 местами, которые трансформируются. Это делает его идеальным для семей, путешествий или бизнеса. Благодаря мощному двигателю и плавной езде, Multivan способен справиться с любыми дорожными условиями. Широкий спектр опций, таких как панорамная крыша, люк, подогрев и вентиляция сидений, делают автомобиль максимально комфортным для любого путешествия.

Land Rover Defender 130

Land Rover Defender 130

Defender 130 – самая длинная версия легендарного внедорожника, предлагающая просторный 7-местный салон и багажный отсек. Он оснащен мощным двигателем, способным преодолеть любые препятствия, а его система полного привода гарантирует уверенность на любой дороге. Defender 130 – это идеальный выбор для семей, которые ищут приключения, а также для тех, кто нуждается в практичном и комфортном автомобиле для путешествий. В десятку лучших вошли Kia EV9, Peugeot 5008, Land Rover Discovery, Skoda Kodiaq и Mercedes GLB.

Как писал "Телеграф" ранее, в Украине за 3 тысячи долларов можно купить неплохие автомобили. Среди множества предложений мы нашли даже одно на "автомате".