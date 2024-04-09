В Украине продают "Москвич" в идеальном состоянии и с мизерным пробегом: цена может удивить

Этому экземпляру почти 30 лет

На украинском рынке подержанных автомобилей всегда можно найти интересный экземпляр. На этот раз им стал "Москвич 2110" 1996 года выпуска, который был выставлен на продажу.

Чем особенный этот "Москвич"

Из объявления, опубликованного владельцем этой машины, можно увидеть, что она проехала всего 1087 км. Отмечается, что этот "Москвич" можно кроме продажи также обменять. Кроме того, этот автомобиль растаможен.

Что касается технического состояния авто, то есть сервисная книга, на ходу, не крашеная и не битая и хранящаяся в гараже. За всю свою жизнь у этой машины есть только один владелец. Привод у этого авто передний, а исполнена она в белом цвете. Относительно салона, то он идеально чист и, соответственно, сохранился в достаточно приличном состоянии.

Москвич 2110

Салон Москвич 2110

Впрочем, что касается цены, то она может удивить. Так, за этот "Мскович" просят 6 200 долларов. Автор объявления отмечает, что цена договорная.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине выставили на продажу 32-летний Buick в хорошем состоянии. Этот экземпляр был выпущен в 1992 году в модификации "Limited".