Бум на электрокары в Украине не стихает: названы самые популярные подержанные и новые "зеленые" авто

Значительно больше отдается предпочтение машинам с пробегом

Украинский рынок электромобилей продолжает значительно расширяться. Так, в течение марта 2024 года спрос в этом сегменте вырос в 2,3 раза.

Об этом сообщает "Укравтопром". Отмечается, что за прошедший месяц украинский автопарк пополнили 4,4 тысячи "зеленых" машин.

В частности доля новых машин в регистрациях электромобилей составила 20%. Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые автомобили — 4337 экземпляров (новых – 900, подержанных – 3437). В количестве 83 экземпляров были приобретены и коммерческие электромобили, из которых новыми были только пять.

Топ-5 новых и подержанных электромобилей в Украине

Что касается лидеров по этому сегменту, то здесь список новых "зеленых" авто возглавляет Volkswagen ID.4. Он был приобретен в количестве 207 единиц. На втором месте идет "китаец" — BYD Song Plus (112). Третья ступенька принадлежит Honda eNS1 – 79. Четвертая позиция в активе Honda M-NV – 70. Замыкает пятерку лидеров "нулевых" электромобилей Nissan Ariya (68).

Что касается "зеленых" автомобилей с пробегом, то здесь пальма первенства принадлежит Nissan Leaf. Ее купили в количестве 546 экземпляров. Далее следуют: Tesla Model 3 (456), Tesla Model Y (349), Volkswagen e-Golf (246) и Tesla Model S (192).

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