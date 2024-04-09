На "автомате" и даже кабриолеты: какие авто продаются на авторынке в Ровно по цене от 2000 до 5000 долларов

Здесь представлено множество авто на любой вкус и кошелек.

В Украине каждый день продается множество автомобилей на любой вкус. Если ваш бюджет ограничен 5 тысячами долларов, на авторынках также можно приобрести хорошее авто.

Но стоит рассматривать не только популярные площадки по продажам онлайн. На автобазарах Украины нередко можно встретить хорошие машины за небольшую цену. А еще — они недорогие в обслуживании. Сегодня рассмотрим, какие экземпляры продаются в Киеве. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале RVAVTO.

Авто от 2 до 5 тысяч долларов: какие экземпляры заслуживают внимания

Renault Mégane

Renault Mégane 2007 год в кузове универсал продается за 5250 долларов. Коробка передач механическая, бензиновый двигатель, 1,6 литра. Пробег не указан.

Volkswagen Golf 2002 года выпуска со 173 тысячами километров пробега продается за 4450 тысяч долларов. Автомобиль пригнан из-за границы.

Форд Фокус

Ford Focus 2003 года с 1,6-литровым бензиновым двигателем оценили в 3800 долларов. Это автомобиль в кузове универсал, с механической коробкой передач. Пробег владелец не указал. Есть фаркоп.

Mercedes-Benz C-Class 180 продается за 4300 долларов. Автомобиль имеет 1,8-литровый бензиновый мотор, есть ГБО. Интересно, что по этой цене машина имеет кожаный салон и максимальную комплектацию. В салоне есть современные функции, такие как климат-контроль и датчик дождя.

Ford Fiesta

Ford Fiesta с 1,4-литровым двигателем продается за 5 тысяч долларов. Владелец указал, что авто имеет 150 тысяч пробега и является свежепригнанным в Украину.

По этой цене даже можно приобрести кабриолет. Это Peugeot 206 продается за 4900 долларов. Автомобиль 2006 года выпуска, имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель.

Opel Meriva на автоматической коробке продается за 4700 долларов. Машина 2004 года выпуска имеет 1,4-литровый бензиновый двигатель. Пробег не указан.

Ранее Телеграф также публиковал подборку исправных, но простеньких моделей авто, которые продаются в Украине по цене до 1500 долларов. И это совсем не ржавые "колымаги", как мог кто-то подумать.