Сколько стоил бензин в СССР и дорого ли это было в те времена

Если бензоколонка была обмотана топливным шлангом, значит бензина нет

В советские времена на всех автозаправочных станциях, которых, к слову, было не так уж много, бензин стоил одинаково. АЗС принадлежали государству и стоимость горючего согласовывал Госкомитет.

Автомобили в Союзе заправлялись разным бензином. Сначала авиационным Б-70, впоследствии ему на смену пришли А-66, А-72, а также АИ с отметкой 93 и 98. Топливо с самым низким октановым числом заправляли в старые (в то время) авто, а современное топливо — в Жигуле, Волги и ЗАЗы.

Какие цены были на бензин в СССР

К примеру, в 1968 году бензин стоил от 60 копеек и до 1 рубля 5 копеек (в зависимости от его вида). Также существовал бензин экстракласса. Это сегодняшний А-95. За 10 литров такого топлива платили 1 рубль. Да, именно за 10 литров, меньше не заправляли, поскольку колонки были механическими и так работало тогдашнее оборудование на АЗС. Часто водители с собой возили канистры, чтобы набрать про запас.

В 1970-е бензина А-66 не стало, затем отказались от так называемой "топливной смеси". Это смесь бензина и смазки для мотоциклов.

Существенно бензин подорожал в конце 70-х. Тогда 10 литров 93-го стоило четыре рубля. С этого времени цена стабилизировалась и держалась вплоть до распада Союза.

Такая цена была вполне нормальной для тогдашних зарплат. При средней зарплате в 150 рублей среднестатистический советский водитель мог без проблем позволить себе заправку, стоившую максимум 40 копеек за литр.

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