"Танк во фраке", "Шаланда" и не только: как во времена СССР называли авто ГАЗ и ЗАЗ

Советские люди очень быстро придумали клички для народных авто

Люди в советскую эпоху давали прозвища всему. Автопром – не исключение. Например, автомобили семейства ВАЗ называли не только "копейкой", но и "бешеной табуреткой" или даже "огурцом".

Сходные названия имели и другие представители советского автомобилестроения. Расскажем, как прозывали авто ГАЗ ("Волга") и ЗАЗ (Запорожского автомобилестроительного завода). Эти клички живут и по сей день.

Как называли авто ГАЗ

Из поколения в поколение авто семейства ГАЗ называли "Баржами". Все это из-за не очень компактных размеров автомобилей.

Особенно часто называли так "Волгу" в кузове универсал. Самый старый экземпляр просто называли "танком во фраке". А вторую модель – ГАЗ-24 – вообще оскорбляли, называя "Шаландой".

Многие уже подзабыли, но с 1997 по 2005 год выпускали такой автомобиль как ГАЗ-3110. Она ужасно ломалась, поэтому ее называли "Тяни-Толкаем". Эмблемой у "Волги" был олень, поэтому этот автомобиль тоже часто так называли.

Были в наработке ГАЗ и грузовики. В частности, "Шишигой" называли ГАЗ-66, а экземпляры среднетоннажного типа — Газонами. Так их называют и сейчас.

ЗАЗ

Во времена СССР Запорожский автомобилестроительный завод был одним из ведущих. Он выпускал огромное количество автомобилей, ставших народными.

Советские жители сразу же назвали продукцию ЗАЗ "Запорами", на территории советской Украины же скорее приклеилось название "Запорожец".

Когда в 1961 году вышел ЗАЗ-965, из-за характерной формы кузова его прозвали горбатым. Также его называли "Жужиком", "Зюзиком" и "Пузыриком".

ЗАЗ-966 получил воздухозаборники на боках авто, очень похожие на уши. Они и дали фамилию ему "Ушастый", позже — "Чебурашка".

Следующая модель – ЗАЗ 968М – уже не имела ушей. Поэтому нужна была новая кличка. Седан назвали "Мыльничкой" из-за компактных размеров. В зависимости от типа двигателя, его называли также "Сороковкой" или "Тридцаткой".

Еще более новая модель – "Таврия" – получила жидкостное охлаждение двигателя, поэтому ее назвали "Ставридой". Или еще "Тавриус", вроде Форд Таурус. Она походила на "Восьмерку" по габаритам, поэтому также получила похожее название — "Недовосьмерка".

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