От советского автобуса и прицепа до культового спорткара: какие авто задекларировали главные дорожники Украины

В декларациях руководителей Службы восстановления много интересного

До 31 марта все госслужащие Украины должны были подать декларации о доходах за 2023 год. Руководители управлений почти всех областей Украины подали их вовремя и соответствующие документы можно найти в открытом доступе на сайте Единого государственного реестра деклараций. Только соответствующего документа главного дорожника Днепропетровской области мы не нашли (вероятно, она изъята из открытого доступа).

В этих документах есть данные о состоянии, зарплатах, имуществе, в частности, автомобилях. Интересно, что при средней зарплате около 100 тысяч гривен в месяц у многих из них нет собственных авто. Есть и среди них владеющие дряхлым советским автобусом и даже прицепом. Детальнее, какие транспортные средства задекларировали руководители Службы восстановления и развития инфраструктуры в разных областях, читайте в материале "Телеграф".

Киевская область — Ничик Руслан

Главный дорожник Киевщины Руслан Ничик указал в своей декларации два автомобиля. Это Toyota Venza 2020 года, которую он приобрел в 2022 году за 950 тысяч гривен и BMW 735I 1997 года выпуска. Этот автомобиль зарегистрирован на жену. Супруги приобрели старую BMW в 2023 году за 50 тысяч гривен.

Тернопольская область — Николай Довгошия

В декларации руководителя Службы восстановления и развития инфраструктуры Украины в Тернопольской области 2 авто. Согласно документу, Николай Довгошия ездит на AUDI 100 в 1997 году выпуска. Этот автомобиль он купил в далеком 2010 году. Его жена Ульяна ездит на более новой машине – AUDI А6 2013 года выпуска. Это авто семья приобрела в 2022 году.

Сумская область — Смага Иван

Иван Иванович Смага назначен на должность начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры Украины в Сумской области только 5 января этого года. Поэтому в Едином государственном реестре есть только его декларация за 2022 год. Согласно документу, у него 1 авто – Ford Kuga 2009 года выпуска. Его он приобрел в 2022 году за 228210 грн.

Черновицкая область — Игорь Гах

Начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Украины в Черновицкой области задекларировал 2 автомобиля. Это Volkswagen Passat 2015 года, принадлежащий его отцу, и Honda Civic 2018 года, принадлежащий жене. Собственного автотранспорта у начальника Службы восстановления Буковины нет.

Полтавская область — Краповницкий Иван

Согласно декларации за 2023 год, у начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры Украины в Полтавской области нет собственного авто. Единственное транспортное средство в семье – Nissan Micra 2019 года – стоимость авто составляет 174 тысячи гривен на момент покупки. Им владеет жена.

Львовская область — Олег Береза

У начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры Украины во Львовской области есть автомобиль Kia Mohave. Приобрел он его более 10 лет назад — в 2013 году. Автомобиль 2011 выпуска оценивается в 360 тысяч гривен.

Житомирская область — Сергей Георгиевич Носов

В семье начальника Службы восстановления и инфраструктуры Житомирской области 2 авто — FIAT 500L. Он зарегистрирован на жену. Стоимость авто оценивается в 280 тысяч гривен. Еще одно авто – Alfa Romeo. Машина 2017 года выпуска стоила всего 49 тысяч гривен, согласно декларации.

Хмельницкая область — Данилюк Валентин

Начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры в Хмельницкой области Валентин Данилюк также не имеет машины. В собственности семьи есть Volkswagen Tiguan 2020 года выпуска,зарегистрированный на жену. Приобрела она его больше года назад — в феврале 2023-го за 555 тысяч гривен.

Черкасская область — Левченко Руслан

Исполняющий обязанности начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры Украины в Черкасской области Руслан Левченко вообще имеет только автобус. Это КАВЗ 1985 года выпуска, приобретенный Левченко в 2016 году.

Запорожская область — Олег Галич

Начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Украины в Запорожской области задекларировал ВАЗ 2115 2006 выпуска и Volkswagen Passat 2015 года. Обе машины находятся в его собственности.

Одесская область — Андрей Донченко

Андрей Донченко – единственный среди всех начальников управлений Службы восстановления, который ездит на спорткаре. Правда, он не слишком дорог. В декларации чиновника указан Dodge Challenger 2017 года выпуска. Приобрел он его в 2021 году за 288 тысяч гривен.

Ровенская область — Востриков Алексей Николаевич

У главного дорожника Ровенской области есть AUDI Q7 2017 года выпуска. За эту машину, которой владеет Александр Николаевич, заплатили 2 млн. 22 тысячи гривен. Также в декларации есть MERSEDES-BENZ C 180 его тещи, которым пользуется жена.

Ивано-Франковская область — Василий Буджак

Руководитель Службы восстановления и развития инфраструктуры Украины в Ивано-Франковской области официально владеет только стареньким BMW 520 1992 модельного года. Приобрел он этот автомобиль в 2008 году.

Винницкая область — Жебелев Игорь

Главный дорожник Винницкой области Игорь Жебелеввладеет только Renault Kangoo 2018 года выпуска. Купил он его летом 2022 года. Стоимость авто на момент приобретения права — 600 тысяч гривен.

Николаевская область — Антощук Александр

Начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Украины в Николаевской области владеет автомобилем Mitsubishi Pajero sport 2019 выпуска, который он приобрел в том же году. Сколько стоит машина – не указано.

Закарпатская область — Максименко Юрий

У начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры Украины в Закарпатской области вместе с женой нет автомобилей. Единственная машина, зарегистрированная в семье, принадлежит отцу. Это Volkswagen Passat 1996 года выпуска.

Волынская область — Анатолий Посполитак

Анатолий Посполитак владеет одним из самых дорогих авто в нашем перечне (по крайней мере, официально). Это Toyota RAV4 2022 года выпуска. Приобрел начальник Службы восстановления этот внедорожник летом 2022 года. Официально — за 1 млн 654 920 грн.

Черниговская область — Смияненко Роман

У главного дорожника Черниговщины также нет собственного авто. Единственная машина в семье Смеяненко зарегистрирована на супругу Ирину, которая является предпринимателем. Она ездит на Audi Q5 2019 года выпуска. Приобрели ее в октябре 2022-го за 1 млн 318 тысяч гривен.

Кировоградская область — Игорь Вишневский

Начальник Службы восстановления и развития инфраструктуры Украины в Кировоградской области не владеет авто, согласно декларации. Единственная машина, указанная в документе, – это Toyota Land Cruiser 200 2017 года выпуска. Этот автомобиль гражданин Петр Мазур предоставил Вишневскому в безвозмездное пользование.

Херсонская область — Савченко Николай

Начальник службы восстановления Херсонщины официально не ездит на авто. Volvo XC60 2018 года выпуска записан на жену. Приобрели супруги внедорожник в 2019 году. Цена — 1 млн 578 000 гривен.

Харьковская область — Алексеев Андрей

Жена Андрея Алексеева, главного дорожника Харьковщины, владеет MAZDA CX-9 2021 года выпуска. Автомобиль на время покупки стоил 1 млн 593 000 гривен. Сам начальник имеет только прицеп Палыч.

Луганская область — Олег Кравцов

И. о начальника Службы восстановления и развития инфраструктуры в Луганской области Олег Кравцов имеет MINI COOPER 2013 года выпуска. Приобрел он его в 2022 году за 30 тысяч гривен. Жена владеет BMW X5 2009 года выпуска. В 2017 году за него заплатили 50 тысяч гривен.

Ранее "Телеграф" писал, что глава АМКУ Кириленко внес изменения в декларацию после расследования журналистов. Ведь сначала он забыл о дорогом автомобиле.