Вспомнил о квартире и забыл об автомобиле: глава АМКУ Кириленко внес изменения в декларацию после расследования журналистов

Главу АМКУ дважды "спалила" его теща

Задекларировал квартиру стоимостью 6,2 миллиона гривен, но "забыл" о дорогом автомобиле. Председатель Антимонопольного комитета Павел Кириленко после расследования "Схем" изменил данные о своем имуществе в декларации за 2023 год.

Об этом сообщает "Радио Свобода". При этом журналисты отмечаются, что Кириленко снова не до конца честен.

"В свежей декларации за 2023 год своим фактическим местом жительства Кириленко указал квартиру, которая принадлежит Альбине Винниковой — бабушке жены чиновника. Глава АМКУ указал, что живет там с семьей, начиная с 11 сентября 2023 года… При этом, как установили журналисты, семья" я чиновника там проживала и раньше – по меньшей мере, с 2020 года», — пишет издание.

Сам Кириленко отрицает факт своего проживания в квартире. В комментарии "Схемам" он отметил, что не проживал в ней, а его жена якобы появлялась там на период ремонта или когда возила в школу ребенка. При этом теща чиновника, пишут журналисты, Наталья Матиенко на вопрос, жила ли там семья Кириленко и как давно, ответила: "С 2020 года постоянно… поэтому да, там они жили".

Кроме того, глава АМКУ хоть и внес дорогую квартиру в декларацию, не указал ни площадь жилья, ни его стоимость.

"Как установили "Схемы", получив в распоряжение договор купли-продажи, ее площадь составляет около 200 квадратных метров, стоимость – 6,2 миллиона гривен", — отмечает издание.

Также в обновленной декларации об имуществе и доходах за 2023 год Павел Кириленко не указал автомобиль BMW X3, на котором его жена Алла Кириленко ездила в течение двух лет, в 2022-2024 и который, согласно документам, принадлежит его теще Наталии Матиенко. Расследователи установили это посредством сервиса проверки административных правонарушений МВД.

Как и в случае с квартирой, Кириленко, в комментарии журналистам, отметил, что его жена редко пользуется автомобилем. Зато теща Наталья Матиенко снова разоблачила зятя и на вопрос, ездит ли она на своем автомобиле, отвечала: "Нет, я на нем не езжу, на нем ездит моя дочь".

21 марта "Схемы" опубликовали расследование, в котором журналисты обнаружили, что семья должностного лица в период 2020-2023 годов приобрела недвижимость и автомобили общей рыночной стоимостью более 70 миллионов гривен. Ознакомиться с полной версией расследования можно по ссылке.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал материал о главных схемах банкротства Киевского метрополитена. Наше издание выяснило, куда могли деться деньги, выделенные на ремонт и строительство метро.