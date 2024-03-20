Судья времен Януковича Ковтун из столичного Хозсуда задекларировал элитное состояние и миллионы жены

Недостроенные подворья неподалеку от столицы, земельные участки на Киевщине и Прикарпатье и давний заем на сумму с шестью нулями: декларация Сергея Ковтуна из столичного Хозяйственного суда изобилует признаками "дорогой" жизни, несопоставимой с официальной зарплатой судьи, отмечает портал "СтопКор".

Так, за последний отчетный год официальная зарплата Ковтуна составила около 1,5 млн грн, а его жена заработала почти вдвое больше. При этом семье принадлежит значительное количество приобретенных до 2014 года земельных участков и объектов недвижимости в Киевской и Ивано-Франковской областях. Среди них – якобы недостроенное загородное имение с хозпостройками и барбекю.

В декларации судьи также фигурирует 2-миллионный заем, полученный его женой в 2013 году от Виктории Васьковской, муж которой – Сергей Васьковский – в 2000-х руководил аппаратом наблюдательного совета "Укртелекома" и активно участвовал в приватизации госкомпании.

Во время визита в столичный Хозсуд журналисты попытались пообщаться с Ковтуном насчет указанных фактов, однако судья оказался немногословным. Он заявил, что средства на строительство семейного поместья – задекларированные и законные, о Васковском и деле "Укртелекома" – ничего не знает, а по делу "Межигорья" посоветовал репортерам обращаться к апелляции. После чего фактически выгнал медийщиков из кабинета под предлогом воздушной тревоги.

Заметим, Ковтун – не единственный судья Хозсуда Киева, чье декларирование вызывает сомнения. Ранее стало известно, что его коллега Антон Пукас показывает как "недостройку" имение, визуально – полностью готовое.

А глава суда Вадим Босой из-за "бывшей" жены владеет квартирой на Печерске за почти полмиллиона долларов.