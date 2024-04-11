Від радянського автобуса та причепа до культового спорткара: які авто задекларували головні дорожники України

У деклараціях очільників Служби відновлення багато цікавого

До 31 березня усі держслужбовці України повинні були подати декларацію про доходи за 2023 рік. Керівники управлінь майже усіх областей України подали їх вчасно, і відповідні документи можна знайти у відкритому доступі на сайті Єдиного державного реєстру декларацій. Лише відповідного документу головного дорожника Дніпропетровської області ми не знайшли (ймовірно, вона вилучена з відкритого доступу).

У цих документах є дані про статки, зарплати, майно, зокрема, автомобілі. Цікаво, що при середній зарплаті близько 100 тисяч гривень у місяць багато з них не мають власних авто. Є й серед них такі, що володіють старезним радянським автобусом і навіть причепом. Детальніше, які транспортні засоби задекларували очільники Служби відновлення та розвитку інфраструктури у різних областях, читайте у матеріалі "Телеграфу".

Київська область — Ничік Руслан

Головний дорожник Київщини Руслан Ничік вказав у своїй декларації дві автівки. Це Toyota Venza 2020 року, яку він придбав у 2022-му за 950 тисяч гривень і BMW 735I 1997 року випуску. Це авто зареєстроване на дружину. Подружжя придбало стареньке BMW у 2023 році за 50 тисяч гривень.

Тернопільська область — Микола Довгошия

У декларації керівника Служби відновлення та розвитку інфраструктури України у Тернопільській області 2 авто. Згідно з документом, Микола Довгошия їздить на AUDI 100 1997 року випуску. Це авто він купив у далекому 2010 році. Його дружина Уляна їздить на новішій машині — AUDI А6 2013 року випуску. Це авто сім’я придбала у 2022 році.

Сумська область — Смага Іван

Іван Іванович Смага призначений на посаду начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури України у Сумській області лише 5 січня цього року. Тому у Єдиному державному реєстрі є лише його декларація за 2022 рік. Згідно з документом, у нього 1 авто — Ford Kuga 2009 року випуску. Його він придбав у 2022 році за 228 210 грн.

Чернівецька область — Ігор Гах

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури України у Чернівецькій області задекларував 2 авто. Це Volkswagen Passat 2015 року випуску, який належить його батькові, та Honda Civic 2018 року, що належить дружині. Власного автотранспорту начальник Служби відновлення Буковини не має.

Полтавська область — Краповницький Іван

Згідно з декларацією за 2023 рік, начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури України у Полтавській області не має власного авто. Єдиний транспортний засіб у сім’ї — Nissan Micra 2019 року — вартість авто складає 174 тисячі гривень на момент купівлі. Ним володіє дружина.

Львівська область — Олег Береза

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури України у Львівській області має автомобіль Kia Mohave. Придбав він його ще понад 10 років тому — у 2013 році. Автомобіль 2011 року випуску оцінюється у 360 тисяч гривень.

Житомирська область — Сергій Георгійович Носов

У сім'ї начальника Служби відновлення та інфраструктури Житомирської області 2 авто — FIAT 500L. Він зареєстрований на дружину. Вартість авто оцінюється у 280 тисяч гривень. Ще одне авто — Alfa Romeo. Машина 2017 року випуску коштувала всього 49 тисяч гривень, згідно з декларацією.

Хмельницька область — Данилюк Валентин

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Хмельницькій області Валентин Данилюк також не має машини. У власності сім’ї є Volkswagen Tiguan 2020 року випуску, зареєстроване авто на дружину. Придбала вона його понад рік тому — у лютому 2023-го за 555 тисяч гривень.

Черкаська область — Левченко Руслан

Виконувач обов’язків начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури України у Черкаській області Руслан Левченко взагалі має у власності лише автобус. Це КАВЗ 1985 року випуску, придбаний Левченком у 2016 році.

Запорізька область — Олег Галич

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури України у Запорізькій області задекларував ВАЗ 2115 2006 року випуску та Volkswagen Passat 2015 року. Обидві машини перебувають у його власності.

Одеська область — Андрій Донченко

Андрій Донченко — єдиний серед усіх начальників управлінь Служби відновлення, який їздить на спорткарі. Щоправда, він не дуже дорогий. У декларації чиновника вказано Dodge Challenger 2017 року випуску. Придбав він його у 2021 році за 288 тисяч гривень.

Рівненська область — Востріков Олексій Миколайович

У головного дорожника Рівненської області є AUDI Q7 2017 року випуску. За цю машину, якою володіє Олександр Миколайович, заплатили 2 млн 22 тисячі гривень. Також у декларації є MERSEDES-BENZ C 180 його тещі, яким користується дружина.

Івано-Франківська область — Василь Буджак

Керівник Служби відновлення та розвитку інфраструктури України в Івано-Франківській області офіційно володіє лише стареньким BMW 520 1992 модельного року. Придбав він це авто у 2008 році.

Вінницька область — Жебелев Ігор

Головний дорожник Вінниччини Ігор Жебелев володіє лише Renault Kangoo 2018 року випуску. Купив він його влітку 2022 року. Вартість авто на момент набуття права — 600 тисяч гривень.

Миколаївська область — Антощук Олександр

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури України у Миколаївській області володіє автомобілем Mitsubishi Pajero sport 2019 року випуску, який він придбав того ж року. Скільки коштує машина — не вказано.

Закарпатська область — Максименко Юрій

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури України у Закарпатській області разом з дружиною не мають автомобілів. Єдина машина, яка зареєстрована у родині, належить батькові. Це Volkswagen Passat 1996 року випуску.

Волинська область — Анатолій Посполітак

Анатолій Посполітак володіє одним з найдорожчих авто у нашому переліку (принаймні, офіційно). Це Toyota RAV4 2022 року випуску. Придбав начальник Служби відновлення цей позашляховик влітку 2022 року. Офіційно — за 1 млн 654 920 грн.

Чернігівська область — Сміяненко Роман

Головний дорожник Чернігівщини також не має власного авто. Єдина машина у сім’ї Сміяненків зареєстрована на дружину Ірину, яка є підприємцем. Вона їздить на Audi Q5 2019 року випуску. Придбали її у жовтні 2022-го за 1 млн 318 тисяч гривень.

Кіровоградська область — Ігор Вишневський

Начальник Служби відновлення та розвитку інфраструктури України у Кіровоградській області не володіє авто, згідно з декларацією. Єдина машина, вказана в документі, — це Toyota Land Cruiser 200 2017 року випуску. Це авто громадянин Петро Мазур надав Вишневському у безоплатне користування.

Херсонська область — Савченко Микола

Начальник Служби відновлення Херсонщини офіційно не їздить на авто. А Volvo XC60 2018 року випуску записане на дружину. Придбало подружжя позашляховик у 2019 році. Ціна — 1 млн 578 000 гривень.

Харківська область — Алексєєв Андрій

Дружина Андрія Алексєєва, головного дорожника Харківщини, володіє MAZDA CX-9 2021 року випуску. Автомобіль на час купівлі коштував 1 млн 593 000 гривень. Сам начальник має лише причіп Палич.

Луганська область — Олег Кравцов

В. о начальника Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Луганській області Олег Кравцов має MINI COOPER 2013 року випуску. Придбав він його у 2022 році за 30 тисяч гривень. Дружина володіє BMW X5 2009 року випуску. У 2017 році за нього заплатили 50 тисяч гривень.

Раніше "Телеграф" писав, що голова АМКУ Кириленко вніс зміни до декларації після розслідування журналістів. Адже спочатку він забув про дорогу автівку.