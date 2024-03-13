В Украине отстроят еще 3 подорванных после начала войны моста: где они находятся (карта)

Всего в Киевской области было разрушено 37 мостов с начала вторжения

В течение года в Украине восстановят еще как минимум три моста, разрушенных в результате боевых действий. Все они расположены на автодороге Киев-Иванков-Овруч.

Об этом рассказал Руслан Нычик, директор Службы обновления и развития инфраструктуры в Киевской области. Они очень важны для транспортного сообщения региона.

Какие мосты отстроят

В частности, планируют отстроить мост через реку Ирпень. Он имеет длину 156 метров. Также отремонтируют мостовой переход через реку Здвиж. Он имеет длину 132 метра. Еще один мост – самый длинный – расположен на реке Тетерев. Этот переход длиной 334 метра также должен быть возобновлен до конца текущего года.

По заявлению Нычика, мосты начали восстанавливать еще осенью 2022 года. Однако тогда на реках был паводок. Впоследствии добавились проблемы с поставкой материалов из-за границы. Однако в Службе обновления ожидают, что работы смогут выполнить до конца года.

Пока мосты ремонтируют, транспорт двигается с помощью объездных дорог или временных переправ. Они были организованы после деоккупации Киевской области.

Ранее "Телеграф" писал, что в Тернопольской области открыли мост, который не восстанавливали более 40 лет. Его капитально ремонтировали с сентября.