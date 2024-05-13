Замените дворники на летние: это сохранит вам время и стекло

Щетка стеклоочистителя – необходимый элемент в автомобиле

Многие водители иногда забывают о важности стеклоочистителей для безопасности в пути. Но стоимость этих устройств не настолько критична, чтобы рисковать своим авто, а иногда здоровьем и жизнью.

У дворников может быть большое количество дефектов, так как их конструкция постоянно подвергается интенсивному воздействию внешних факторов. А возможно, вы просто пользуетесь стеклоочистителями не по сезону.

Летние и зимние дворники: в чем отличия

Часто летними щетками называют традиционные каркасные дворники. Их основное преимущество – доступная цене, поэтому они стандартно устанавливаются на большинстве моделей эконом-класса.

У зимних щеток механизм идентичен классическому каркасному варианту, однако они имеют резиновый чехол, полностью покрывающий их снаружи. Все подвижные части дворников надежно скрыты, что предотвращает образование льда и промерзание.

Дворники двигаются рывками

Это одна из самых частых проблем. Вероятнее всего, поводок стеклоочистителя, на котором он держится, расшатался. Это характерно для каркасных моделей без спойлера, так как на большой скорости воздух начинает их поднимать. Еще одна причина – адаптер для креплений ненадежно держит щетку. В таком случае наилучшим решением будет замена стеклоочистителей на бескаркасные модели с аэродинамическим спойлером.

Продольные полосы на стекле

Такие полосы от работы дворника могут свидетельствовать о трещинах на резине. Обычно резина быстро трескается, если чистить замерзшее лобовое стекло или на стекло, покрытое засохшей грязью. Можно попробовать почистить резину щетки или заменить на дворники с графитовым напылением, которое предотвращает обледенение.

Много неочищенных пятен на стекле

Если на стекле остаются пятна, значит, прижимные коромысла каркасных щеток либо расшатаны, либо загрязнены. Можно попробовать почистить шарниры дворников или перейти на более современные бескаркасные стеклоочистители.

Плохой контакт со стеклом

Большие пятна или муть на стекле могут свидетельствовать о деформации дворника, из-за чего он не полностью прилегает к стеклу, либо на резину попала смола или другое вязкое вещество, образуя жирную пленку. В таком случае стекло следует вымыть чистящим средством, предпочтительно в автомойке, или сделать полировку. Если проблема не исчезнет, то дворник неисправен и требует замены.

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